Столичная прокуратура начала проверку после обнаружения тела в Москве-реке

Аргументы Недели → Общество 13+

3 июля 2020, 16:51 [ «Аргументы Недели» ] Источник: НСН

фото: pixabey

В Москва-реке у Лужников найдено тело младенца. Об этом сообщает Интерфакс. По данному факту возбуждено уголовное дело. В частности, будут установлены обстоятельства случившегося и исполнение требований федерального закона о защите прав несовершеннолетних.

По некоторым данным, тело мальчика обнаружили прохожие. На теле не было обнаружено видимых повреждений.