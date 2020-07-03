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Столичная прокуратура начала проверку после обнаружения тела в Москве-реке

, 16:51 [ «Аргументы Недели» ] Источник: НСН

Столичная прокуратура начала проверку после обнаружения тела в Москве-реке
фото: pixabey

В Москва-реке у Лужников найдено тело младенца. Об этом сообщает Интерфакс. По данному факту возбуждено уголовное дело. В частности, будут установлены обстоятельства случившегося и исполнение требований федерального закона о защите прав несовершеннолетних.

По некоторым данным, тело мальчика обнаружили прохожие. На теле не было обнаружено видимых повреждений.

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