Обратная сторона голосования. Очень подозрительные галочки

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3 июля 2020, 15:34 [ «Аргументы Недели» ]

Журналист Сергей Пархоменко на сайте «Эхо Москвы» рассказал о работе петербургской участковой избирательной комиссии №10. Она располагалась на территории столичной школы №259.



Избирательную комиссию участка возглавил один из руководителей частной станции скорой помощи Владимир Петухов. Заместителем назначена директор школы Астгик Кочарян.



Итоги голосования петербургского участка №10 можно посмотреть на сайте городской избирательной комиссии. Там отмечено, что "за" конституционные отдали свои голоса более 70% избирателей. В качестве доказательства предоставлена фотография 16 бюллетеней, на которых видны галочки, поставленные одинаковым образом. Можно сделать вывод, что это фальсификация. Узнать, кто это сделал не представляется возможным, - отмечает журналист.



Формально никто не сможет упрекнуть Владимира Петухова и Астгик Кочарян за то, что произошло во время голосования. Однако Пархоменко обращается к ним с вопросом: «... как вы можете так открыто подделывать избирательные бюллетени?».



По словам радиоведущего, никакого суда в ближайшее время не будет, но приговор им в любом случае будет вынесен. В таких случаях виноваты не руководители страны и избиркомов, а конкретные лица.



