Депутат МГД: Увеличение суммы льготной ипотеки поможет восстановить объемы кредитования

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3 июля 2020, 14:55 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Увеличение суммы льготной ипотеки позволит восстановить объемы кредитования в кратчайшие сроки. Таким мнением с Агентством городских новостей «Москва» поделилась депутат Мосгордумы Елена Николаева.

«По нашим оценкам, эта программа охватывала только 60% новостроек, но и эта мера положительно сказалась на рынке жилья: количество выданных в мае кредитов резко выросло, составив 86% к уровню мая 2019 года. В дальнейшем увеличение суммы льготного кредита позволит охватить до 80% предложений комфорт-класса. Таким образом, семьи, которые хотят улучшить свои жилищные условия, могут выбирать почти из всего разнообразия строящегося в столице жилья», - отметила Елена Николаева.

По словам депутата, ожидается рост количества выдаваемых ипотечных кредитов на 15-30% в течение всего срока действия программы, до ноября 2020 года.

«Таким образом, можно прогнозировать, что данное повышение позволит уже к ноябрю вернуться к докризисным показателям кредитования, которые в 2019 году составляли по Москве в среднем по году около 6 тыс. выдач в месяц», - сказала она.

Елена Николаева уточнила, что приток средств в жилое строительство поможет стабилизировать ситуацию на рынке и положительно отразится на строительной отрасли в целом. При этом, подчеркнула парламентарий, у программы есть еще резерв к расширению.

«Пока данная программа ограничена только долевым строительством многоквартирных домов и не распространена на приобретение индивидуальных жилых домов и объектов инвестиционного строительства. Но мы очень надеемся на то, что положительные подвижки в данном направлении будут продолжены, и тысячи москвичей смогут жить не только в современных комфортных квартирах в многоэтажках, но и в собственных домах», - подытожила Елена Николаева.

Ранее глава правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление об увеличении суммы льготной ипотеки до 12 млн руб. в Москве и Московской области, а также в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, в регионах России сумма льготной ипотеки увеличена до 6 млн руб.