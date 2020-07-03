Дарвиновский музей подготовил новую увлекательную онлайн-выставку

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3 июля 2020, 14:51 [ «Аргументы Недели» ]

Государственный Дарвиновский музей, фото соцсети

Виртуальную выставку, посвященную взаимоотношениям представителей разных видов животных со своим потомством, подготовил Государственный Дарвиновский музей. Она появилась на портале «Музейная Москва онлайн» сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Пользователи сети смогут узнать, какие птицы и звери навсегда расстаются со своими повзрослевшими детенышами и у каких животных стаю или стадо покидают только малыши одного пола.

Выставка предлагает ознакомиться со скульптурами, живописными полотнами и графическими работами знаменитых художников-анималистов, в частности Василия Ватагина, Вадима Трофимова и Георгия Никольского.

Как рассказал Сергей Шакрыл, куратор ИТ-проектов в сфере культуры и туризма Департамента информационных технологий Москвы, портал “Музейная Москва онлайн” предлагает пользователям познакомиться с новыми экспозициями не выходя из дома.

«Например, гости виртуальных музеев могут узнать о взаимоотношениях разных видов зверей со своим потомством, посмотреть живописные деревенские пейзажи художника Александра Шилова, изучить ход битвы при Ватерлоо и посмотреть уникальные архивные фотографии времен войны», — сказал он.