«Трактор» и Лукаш Седлак договорились о новом контракте

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3 июля 2020, 14:26 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

Фото пресс-службы ХК «Трактор»

Обновлённое соглашение с нападающим будет рассчитано до конца сезона 2022/2023.

Нападающий Лукаш Седлак перешёл в «Трактор» прошлым летом из системы клуба НХЛ «Коламбус Блю Джекетс». За «чёрно-белых» чех провёл 57 матчей и набрал 40 (23+17) очков. В 14-ти играх Лукаш Седлак выводил команду с нашивкой капитана. В регулярном чемпионате форвард установил рекорд «Трактора» по количеству голов (23) и числу силовых приёмов среди нападающих (110) в КХЛ. В снайперской гонке Лиги Лукаш Седлак стал пятым, а его показатель по количеству силовых приёмов среди нападающих – третий в сезоне 2019/2020.

В минувшем сезоне в составе сборной Чехии форвард «Трактора» провёл шесть матчей на Евротуре, забросив четыре шайбы и став лучшим снайпером турнира. После завершения регулярного чемпионата КХЛ Лукаш Седлак получил награду от Mastercard, а также «Приз зрительских симпатий», который инициативная группа вручает лучшему игроку «Трактора», по мнению болельщиков.

Роман Беляев, спортивный директор клуба:

«Лукаш Седлак останется в «Тракторе» еще на три года. Он настоящий профессионал, отличный товарищ по команде, для которого общий успех превыше личных целей. Такой подход к работе делает его незаменимым игроком и партнёром на площадке.

Своей игрой в прошлом сезоне Седлак поднял планку очень высоко. Лукаш установил несколько клубных рекордов, получил вызов на Матч звёзд КХЛ, за один сезон стал ключевым игроком в клубе и в сборной Чехии, а также кумиром болельщиков. Он способен быть доминирующим игроком в лиге. Нам очень нравится тот хоккей, который он демонстрировал в связке с Томашем Гикой. Мы рады, что они оба приняли наше предложение».

Лукаш Седлак, нападающий «Трактора»:

«Привет всем! Надеюсь, что у всех всё хорошо и все здоровы. Не могу дождаться начала сезона и наконец-то снова играть в хоккей! У меня для вас есть новости: мы с «Трактором» достигли договорённости о продлении моего контракта, так что я останусь играть за Челябинск на следующий год и ещё на пару сезонов. Надеюсь, что вы так же рады этой новости, как и я!»