Евгений Первышов оценил работу водоканала

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3 июля 2020, 13:40 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

В рамках реализации инвестиционной программы «Росводоканал Краснодар» (ООО «Краснодар Водоканал») завершил реконструкцию водозабора «Кировский», выполняющего важную роль в подаче воды жителям центральной части города.



Для повышения надежности работы водозабора специалистами выполнено строительство электролизной, проведена реконструкция 3-х резервуаров чистой воды объемом 750, 1500 и 2000 кубометров, завершена модернизация машинного зала с заменой насосного оборудования и применением современных технологий автоматизации, осуществлена замена подводящих трубопроводов диаметром 500 мм на территории водозаборных сооружений. Кроме того, на объекте выполнен ремонт хозяйственно-бытовых помещений зданий и сооружений, а также благоустройство территории.



Глава города вместе с генеральным директором ООО «Краснодар Водоканал» Дмитрием Павлюченко побывали на территории обновленного водозабора, осмотрели новую электролизную установку и машинный зал.



«Этот водозабор – фактически первый, который был создан в Краснодаре. Отсюда началось развитие централизованной системы водоснабжения. Конечно, водозабор уже нуждался в реконструкции. То, что здесь уже выполнено, – часть большой работы по приведению в порядок инженерных коммуникаций в центре города. Результатом должно стать бесперебойное, надежное водоснабжение потребителей», - прокомментировал Евгений Первышов.



Как рассказал Дмитрий Павлюченко, электролизные технологии позволяют полностью исключить применение вредных реагентов для очистки воды - используется только поваренная соль. Гендиректор предприятия также отметил, что водозабор «Кировский» построен в 1928 году. Его реконструировали в течение двух лет, при этом работа водозабора не прекращалась. Мощность «Кировского» - 20 тыс. кубометров в сутки. Вода сюда поступает из 27 артезианских скважин. Потребители получают уже очищенную воду по сетям, которые тоже поэтапно модернизируются и реконструируются.



«Мы планомерно выполняем заявленную предприятием инвестиционную программу. Конечно, особое внимание уделяем ключевым объектам водоснабжения и водоотведения. Большая работа идет в центре города, где приводим в порядок наши сети. Модернизация «Кировского» водозабора позволит нам подключить новых абонентов, создать дополнительный резерв для бесперебойного водоснабжения и улучшить качество воды», - подытожил Дмитрий Павлюченко.



Ранее глава города посетил водозабор в районе Витаминкомбината – там строят новый резервуар для чистой воды вместимостью 5 тыс. кубометров, идет бурение новых и ремонт существующих артезианских скважин.



Напомним, «Краснодар Водоканал» с администрацией города разработали программу совместных действий по обновлению коммунальной инфраструктуры. С 2020 по 2025 гг. в Краснодаре планируют построить и реконструировать 60 км сетей водоснабжения и 50 км канализационных сетей, реконструировать 13 канализационно-насосных станций (КНС), построить 2 новых водозабора и 14 скважин.