Хозяйка промывки

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3 июля 2020, 12:37 [ «Аргументы Недели», Наталья ГЛАЗУНОВА ]

Фото Елены ГАЛКИНОЙ

В мае 2020 года лучшей по качеству в АО «Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина» названа изготовитель печатных плат в цехе №19 Любовь Лебедева.

Любовь Николаевна на заводе трудится почти 41 год. Несколько лет работала сборщиком в цехе №42, затем перевелась в цех №19. В ее обязанности входит окончательная промывка платы после всех операций, просушивание изделия, проверка на паяемость, отмывка в камере влаги, упаковка и отправка в ПРБ. На сборку изделия поступают, как здесь говорят, без единого отпечатка пальца.

– Работа у меня ответственная, – отмечает Любовь Лебедева, – от моего труда зависит, насколько чистой плата уйдет на сборку, как она будет функционировать в готовом изделии.

Через руки работницы в смену проходят сотни изделий всевозможных конфигураций и размеров. Есть и круглые, и квадратные, и прямоугольные, большие и маленькие. Техпроцесс обработки занимает до 3,5 часов, а плат в партии от 18 до 190 штук.

В коллективе Любовь Николаевну называют «хозяйкой промывки», даже сочинили про нее небольшое стихотворение.

Тренди – бренди, балалайка,

На промывке есть хозяйка.

Любит чистоту, не скроем,

Приходите – вас намоет….

Она тоже не отстает от коллег и посвятила любимой профессии несколько шуточных строк:

На любимую работу прихожу с семи утра,

Установку я включу и работать я начну.

Мою платы до чиста, ставлю в шкаф на два часа…

Отмывку плат я проверяю,

В камеру их помещаю, да щупами проверяю...

– Я очень рада, что когда-то пришла в этот цех, – признается Любовь Лебедева. – Мы все здесь очень дружные. Даже скучаю по девчонкам, когда в отпуске. Поэтому, наверное, рабочий день для меня проходит незаметно. А чтобы настроение было хорошее, всегда что-то напеваю...