Экология и экономия: Kusto Group строит инновационный завод по переработке микросферы

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3 июля 2020, 13:47 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com

Не смотря на эпидемию коронавируса COVID-19 в Павлодарской области Казахстана продолжается строительства инновационного «зеленого» производства от Kusto Group. Новый завод ТОО «KazCenosphere’s» будет производить микросферу из золы-уноса на территории СЭЗ «Павлодар».

Алюмосиликатная полая микросфера (АСМП) – это алюмосиликатные стеклокристаллические шарики, образующиеся при факельном сжигании угля. Это очень полезный материал, настоящая золотая жила, который широко применяется в качестве облегчающей добавки в тампонажные сухие смеси при нефтесервисных работах, а также в качестве составного элемента различных композитных материалов для повышения износостойкости, прочности, теплостойкости и уменьшения веса. АСПМ используют при производстве плавательных средств, сигнальных буев, блоков плавучести, спасательных жилетов, вводят в состав цемента при строительстве теплотрасс и изготовлении дорожных термопластиков, а также много другого. Микросферы можно использовать и в изготовлении радиотехники, красок и даже в индустрии красоты.

АСПМ добывается из летучей золы - отходов работы электростанций, сжигающих уголь. Благодаря инновационному подходу Kusto Group то, что раньше требовало усилий по утилизации, в скором времени превратится в источник дохода и благосостояния. Новый завод будет ежегодно предоставлять 200 сезонных рабочих мест, а 36 человек с высокой инженерной квалификацией будут работать на нем постоянно, обеспечивая выпуск высококачественного продукта с большим экспортным потенциалом. Продукция ТОО «KazCenosphere’s» востребована на международном рынке.

В проекте вместе с Kusto Group участвуют российская компания ООО «Гранула», лидер среди стран СНГ по переработке золошлаковых отходов, а ресурсную базу предоставит Eurasian Resources Group (ERG). Для завода было приобретено оборудование производства Allgaier group (Германия). Всего планируется обрабатывать 12 тысяч тонн золы в год с выходом готовой продукции на уровне 7 тысяч тонн. Стоимость проекта составляет 2,3 миллиарда тенге с окупаемостью в срок до пяти лет, а договоренности с партнерами заключены на гораздо больший срок.

Новый проект Kusto Group – это не просто создание выгодного предприятия, но еще один инфраструктурный проект, который позволит с пользой использовать отходы производства и тем самым защитить окружающую среду. Это и рабочие места, и высокие технологии, и вложение в благополучие сотен жителей Казахстана, которые тоже получат выгоды от присутствия в регионе производственных мощностей. Воплощение в жизнь принципов Kusto Group, в частности ориентирование на инновации, долгосрочные партнерские отношения с лучшими игроками на рынке и создание продукции высокого качества, в случае ТОО «KazCenosphere’s» дадут толчок развития не только перерабатывающей промышленности Павлодарской области, но и всего Казахстана.

Производство планируется запустить в четвертом квартале 2020 года. Сейчас уже идут работы по заготовке сырья, чтобы запущенные зимой мощности уже имели запасы для начала работы. Параллельно достраиваются корпуса завода, в скором времени ожидается монтаж технологических линий. Как отметил в своем блоге член совета директоров Kusto Group Канат Копбаев, «Еще многое предстоит сделать, но KazCenosphere уже на верном пути — это устойчивый, чистый, технологичный проект, основанный на долгосрочных партнерских отношениях и инновациях. Для мира, борющегося с пандемией Covid-19, создание чего-то позитивного из пепла - это обнадеживающие новости!».