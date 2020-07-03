Врач: Укусы комаров могут приводить к появлению в организме паразитов

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3 июля 2020, 11:58 [ «Аргументы Недели» ]

Укусы комаров, фото соцсети

Укусы комаров могут приводить к появлению в организме человека паразитирующих гельминтов. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила ведущий научный сотрудник научно-исследовательского отдела Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний имени Марциновского Сеченовского университета Людмила Ганушкина.

«Комариный укус может быть очень опасен. Комары вообще занимают лидирующие позиции по своей вредоносности в отношении человека. Помимо того, что они являются кровососами, это еще и переносчики возбудителей различных очень тяжелых заболеваний. Их укусы могут вызывать аллергию. Кроме того, комары как в Москве, так и на большей части территории России заражены дирофиляриями и при укусе могут передавать их человеку. Зараженность комаров составляет от 2 до 5%. Как правило, после того, как зараженный комар укусил человека, в организме человека начинает расти и паразитировать гельминт. Через какое-то достаточно длительное время он либо подойдет к глазному веку, либо проявится под кожей, либо надолго задержится в организме. В любом случае, личинка движется, и, если вы чувствуете какие-то непонятные ощущения в теле, если образовалась папула - тут уже надо обращаться к врачу», - сказала Людмила Ганушкина.

Для защиты от комаров эксперт рекомендовала носить одежду, максимально закрывающую тело.

«Помимо специальных средств, можно использовать механическую защиту - повесить над кроватью полог, тогда ночью никто не будет вас беспокоить. Если идете в лес или на дачу, то надо одеться так, чтобы защитить себя: надеть легкую рубашку с длинным рукавом, использовать головной убор и сеточку», - пояснила Людмила Ганушкина.

Она подчеркнула, что в настоящий момент не существует ни одного эффективного народного средства борьбы с комарами.

«Часто предлагают чесночные и гвоздичные настойки. Да, они помогают какое-то время, но на 100% не защищают. Если комары нападают в массовом количестве, то, конечно, народными средствами не защититься. Полынь, например, отпугивает комаров в помещении, но на 100% никакие народные средства не могут защитить, если комаров много и они очень активно нападают на человека», - добавила Людмила Ганушкина.

В свою очередь, аллерголог-иммунолог Московского научно-практического центра дерматовенерологии и косметологии столичного департамента здравоохранения Галина Терещенко сообщила журналистам, что у склонных к аллергическим реакциям людей укусы комаров могут вызвать крапивницу, а расчесывание кожи в месте укуса может привести к инфекционным заболеваниям.

«Множественные укусы, особенно у людей, склонных к аллергическим реакциям, могут вызвать системные аллергические реакции и привести, например, к крапивнице, которая требует незамедлительного обращения к врачу. Слюна комара не является источником инфицирования, однако при повреждении кожи во время расчеса в ранку могут попасть болезнетворные бактерии (стрептококки, стафилококки и прочие). Это приводит к развитию бактериальных (гнойничковых) болезней кожи, которые бывают поверхностные и глубокие и могут быть причиной серьезных осложнений. Кроме этого, после сильных расчесов на коже долго могут оставаться следы вплоть до рубцов», - сказала Галина Терещенко.

По ее словам, если после укуса комара или другого насекомого человек замечает у себя отек лица, затрудненное дыхание и другие опасные симптомы, следует немедленно обратиться к врачу.

«Такие симптомы как затруднение дыхания, отек лица, распространенные зудящие волдыри на коже, боли в животе, снижение артериального давления, повышение температуры тела - признаки развития серьезных жизнеугрожающих состояний, требуют немедленного оказания медицинской помощи. При развитии инфекционных осложнений также несвоевременное обращение к врачу, вовремя не начатая антибактериальная терапия могут быть причиной серьезной угрозы здоровью», - подчеркнула Галина Терещенко.

Врач также предупредила, что не следует расчесывать, растирать, повреждать место укуса, чтобы в ранку не попала инфекция.

«Многие используют для снятия зуда раствор уксуса, растворы соды, однако важно помнить, что эти средства, особенно у детей и при обильном нанесении, также могут вызвать раздражение на коже, поэтому лучше воспользоваться специальными кремами или мазями. Если очевидно, что в место укуса попала инфекция, то есть образовался гнойник (место укуса горячее на ощупь, болит), ни в коем случае не нужно самостоятельно пытаться его вскрыть. Это может быть крайне опасно, особенно если инфицирование возникает в области головы. В этом случае нужно обязательно обратиться к врачу», - добавила Галина Терещенко.