Накопительные площадки и линии безопасности снизили травматизм на Приволжской жд

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3 июля 2020, 10:10 [ «Аргументы Недели. Волгоград» ]

Фото пресс-служба ПривЖД

Количество несчастных случаев на объектах железнодорожного транспорта в Волгоградской области сократилось в пять раз.

За 6 месяцев 2020 года в Волгоградской области отмечается пятикратное уменьшение количества несчастных случаев на объектах железнодорожного транспорта. С января по июнь в зоне движения поездов было травмировано 2 человека, а за аналогичный период 2019 года – 10 человек.

В целях обеспечения безопасности граждан на объектах железнодорожного транспорта и снижения уровня травматизма в Волгоградском регионе ПривЖД ведётся благоустройство инфраструктуры, проводятся профилактические мероприятия. Так, в прошлом месяце железнодорожники и сотрудники транспортной полиции организовали 12 совместных рейдов. Они проходили на железнодорожных станциях, расположенных в густонаселенных районах Волгограда и области. В частности, на станциях Сарепта, Абганерово, Суровикино и Волгоград-2. В ходе мероприятий проводилось обследование наиболее травмоопасных участков, выявлялись несанкционированные проходы через железнодорожные пути.

С целью минимизации несчастных случаев на железнодорожной инфраструктуре с начала года в Волгоградской области было отремонтировано 19 пешеходных переходов и 20 накопительных площадок, предотвращающих спонтанный выход людей на железнодорожные пути. На 25 станциях были усовершенствованы системы освещения, на всех пассажирских платформах нанесены линии безопасности.