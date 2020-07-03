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Штамп в паспорте и никакого совместного хозяйства: мигранты бросают россиянок сразу после похода в загс

, 08:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Известия

Штамп в паспорте и никакого совместного хозяйства: мигранты бросают россиянок сразу после похода в загс
Фото: Pixabay

Мигранты стали активнее охотиться на невест-россиянок. Сотрудники прокуратуры предупреждают доверчивых гражданок – женщины легко могут стать жертвами аферистов.

Недавно жительнице Петербурга удалось добиться недействительности фиктивного брака с гражданином Таджикистана. Как только пара посетила загс, мужчина практически исчез. Россиянка была ему нужна лишь для того, чтобы решить проблемы с миграционной службой. Благодаря женитьбе мигранту стало проще получить разрешение на временное пребывание, а в дальнейшем и гражданство РФ. Женщине повезло, что она успела так быстро среагировать и обратиться в правоохранительные органы. В противном случае новоиспеченный супруг мог бы претендовать и на ее имущество.

Такие случае далеко не редкость по всей стране. Чаще всего женские сердца разбивают выходцы из Таджикистана, Узбекистана, Азербайджана, Армении и даже Вьетнама. Впрочем, женщины тоже не ангелы. Нередко россиянки сами предлагают свои услуги и зарабатывают тем, что фиктивно выходят замуж за иностранцев. Такой вот бизнес. В среднем за один поход в загс можно получить около ста тысяч рублей.

По словам юристов, пока в нашей стране серьезной административной или уж тем более уголовной ответственности за фиктивный брак не предусмотрено.

РК

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