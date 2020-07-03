Коронавирус 3 июля: COVID-19 может мутировать, в Европе ждут вторую волну

Аргументы Недели → Общество 13+

3 июля 2020, 07:57 [ «Аргументы Недели», Анастасия Нечепурнова ]

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К утру 3 июля в мире зафиксировано 11 019 528 случаев заражения коронавирусом, 524 632 человека погибли, 6 157 008 – выздоровели. «Аргументы недели» делятся самыми актуальными новостями к этому часу.

– Новый коронавирус, вызывающий COVID-19, в случае мутации может становиться более заразным, заявил директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи. «Похоже, что определенная мутация может делать вирус более заразным», — сказал Фаучи. Он добавил, что сейчас ученые спорят на этот счет, однако имеющиеся данные говорят о возможности мутации вируса, которая ускоряет его репликацию.

– Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что стране удается не допустить коронавирус на свою территорию благодаря ЦК Трудовой партии и слаженности народа. «Уважаемый высший руководитель конкретно анализировал шестимесячную государственную чрезвычайную противоэпидемическую работу и сказал, что, несмотря на мировой кризис в области здравоохранения, мы стопроцентно преграждаем злокачественному вирусу проникновение на нашу территорию и поддерживаем стабильную противоэпидемическую ситуацию», – говорится в сообщении Центрального телеграфного агентства (ЦТАК).

– Европу, вероятнее всего, ждёт новая вспышка коронавируса осенью. Об этом РИА Новости рассказал вирусолог, директор института вирусологии и исследования ВИЧ при медицинском факультете Боннского университета профессор Хендрик Штреек. По его словам, в европейской части обычные респираторные заболевания и известные ранее коронавирусы демонстрируют более высокую активность в холодные месяцы. Штреек пояснил, что эти вирусы распространяются быстрее при холодной и сухой погоде, а также при высокой влажности. В связи с этим он допустил зависимость распространения SARS-CoV-2 от погодных условий.

– В США зафиксирован новый суточный рекорд заболеваемости ­– 52 тысячи новых случаев за один день. Хуже всего ситуация в таких крупных штатах, как Техас, Флорида и Калифорния. Некоторые штаты снова ввели карантин. Главный эпидемиолог США Энтони Фаучи предупредил, что, если срочно не будет найден механизм сдерживания, эпидемия приобретет катастрофические масштабы: «Мы очень сильно пострадали, хуже, чем любая другая страна, и по числу заболевших, и по числу умерших. Сейчас мы столкнулись с проблемой: в то время, как правительство пытается вернуть страну в относительно нормальное русло и частично открывает бизнесы, в отдельных штатах наблюдается резкий скачок заболеваемости», – сказал Фаучи в интервью BBC.

– Во Франции ждут второй волны эпидемии. Власти страны рекомендуют компаниям и учреждениям сделать запас масок по меньшей мере на 10 недель. «Мы уже готовимся к началу следующего учебного года, и есть риск, что вирус вернется», – заявляют в министерстве экономики и финансов Франции.

– Местные власти справляются со вспышками коронавируса, но нельзя расслабляться, поскольку коронавирус не исчез и не исчезнет, пока не будет вакцины, заявила канцлер Германии Ангела Меркель. «Мы идем на риск с отпускными путешествиями, поэтому мы должны внимательно следить за ситуацией», – заявила она на видеоконференции с главой Еврокомиссии Урсулой фон Дер Ляйен.

– Спустя две недели после инъекций вакцины от коронавируса ее испытатели-добровольцы чувствуют себя хорошо. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России. У добровольцев из первой группы, которые получили вакцину 18 июня, нет жалоб на состояние, за две недели у них не регистрировали серьезных нежелательных явлений. Участники клинических испытаний из второй группы, которым сделали инъекцию первого компонента препарата 23 июня, тоже чувствуют себя хорошо и не испытывают каких-либо осложнений и побочных реакций. Второй компонент им должны ввести на 21-й день исследований.