Все новости >>

Аргументы Недели Общество 13+

Под Самарой взорвался газопровод - полдня в небо поднимался десятиметровый столб огня. Жителей соседнего села эвакуировали

, 07:39 [ «Аргументы Недели» ]

Под Самарой взорвался газопровод - полдня в небо поднимался десятиметровый столб огня. Жителей соседнего села эвакуировали

Под Самарой взорвался газопровод - полдня в небо поднимался десятиметровый столб огня. Жители города и области видели всполохи пламени на горизонте и слышали что-то отдаленно похожее на взрывы.

Во время земляных работ продуктопровода Нефтегорского газоперерабатывающего завода в Волжском районе аварийная бригада повредила незаконную врезку к трубе. После чего из неё вырвался огромный столб огня, зарево от пламени которого было видно на всю округу. Для ремонта газопровода спасателям пришлось перекрыть часть ближайшей трассы и эвакуировать соседнее село. Более 1500 человек, в том числе 367 детей на автобусах развезли в ближайшие населенные пункты.

Во время происшествия погибших и пострадавших нет, сообщают в МЧС. Лаборатория предприятия замеряет концентрацию газа и не нашла превышения предельно допустимых норм. На место аварии отправили химико-радиометрическую лабораторию.

БИ

В мире

Лукашенко заявил, что жители Украины и России завидуют белорусам

Лукашенко заявил, что жители Украины и России завидуют белорусам

Белорусский лидер Александр Лукашенко считает, что многие постсоветские страны сейчас завидуют республике, так как она спокойно прошла путь становления. Они завидуют белорусам, которые живут "в безопасной, спокойной стране".

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью