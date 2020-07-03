Под Самарой взорвался газопровод - полдня в небо поднимался десятиметровый столб огня. Жителей соседнего села эвакуировали
3 июля 2020, 07:39[ «Аргументы Недели» ]
Под Самарой взорвался газопровод - полдня в небо поднимался десятиметровый столб огня. Жители города и области видели всполохи пламени на горизонте и слышали что-то отдаленно похожее на взрывы.
Во время земляных работ продуктопровода Нефтегорского газоперерабатывающего завода в Волжском районе аварийная бригада повредила незаконную врезку к трубе. После чего из неё вырвался огромный столб огня, зарево от пламени которого было видно на всю округу. Для ремонта газопровода спасателям пришлось перекрыть часть ближайшей трассы и эвакуировать соседнее село. Более 1500 человек, в том числе 367 детей на автобусах развезли в ближайшие населенные пункты.
Во время происшествия погибших и пострадавших нет, сообщают в МЧС. Лаборатория предприятия замеряет концентрацию газа и не нашла превышения предельно допустимых норм. На место аварии отправили химико-радиометрическую лабораторию.
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