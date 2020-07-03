В августе-сентябре в Кущевском районе и Армавире состоятся памятные торжества

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3 июля 2020, 00:47 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

По поручению спикера кубанского парламента Юрия Бурлачко председатель комитета ЗСК по вопросам законности, правопорядка и правовой защиты граждан Андрей Горбань провел совещание, на котором обсуждалось проведение церемоний вручения памятных знаков и свидетельств о присвоении станицам Кущевская, Шкуринская и Канеловская почетного звания Краснодарского края «Рубеж воинской доблести» и городу Армавиру почетного звания Краснодарского края «Город воинской доблести».



В совещании приняли участие руководители Армавира, Кущевского и Староминского районов, депутаты, представители краевого департамента внутренней политики.



Как отметил Андрей Горбань, торжественные мероприятия будут проведены с учетом эпидемиологической обстановки.



— Мы понимаем, что это не будет массовый формат. Но все же живые встречи очень важны, это передача исторической памяти от поколения поколению, – сказал Андрей Горбань.



Церемонии намечены на начало августа – в Кущевском районе и на первую декаду сентября – в Армавире, где это мероприятие будет предварять день города.



Участники совещания подробно обсудили хронологические и событийно-сценарные рамки празднеств, посвященных вручению памятных знаков и свидетельств. Андрей Горбань выступил с предложением подготовить к этим мероприятиям информационные материалы для распространения в школах.



Армавиру и трем станицам почетные звания Краснодарского края были присвоены в апреле, на 37-й сессии Законодательного Собрания. Ранее депутаты ЗСК приняли закон, предусматривающий введение для населенных пунктов региона трех почетных званий – «Город воинской доблести», «Станица воинской доблести» и «Рубеж воинской доблести». Они являются высшей степенью признательности жителей этих поселений за мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные их защитниками в борьбе за свободу и независимость страны в годы Великой Отечественной войны. «Городами воинской доблести» уже стали Крымск и Темрюк.