Особо ценные сельхозугодия должен защитить закон

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3 июля 2020, 00:44 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

На расширенном заседании рабочей группы комитета ЗСК по вопросам имущественных и земельных отношений рассмотрен законопроект «О внесении изменения в статью 18 Закона Краснодарского края «Об основах регулирования земельных отношений в Краснодарском крае».



Мероприятие провел вице-спикер ЗСК, председатель комитета Сергей Усенко. В заседании приняли участие депутаты краевого парламента, представители профильных ведомств администрации Краснодарского края. Названная статья регулирует правоотношения, связанные с сохранением площадей особо ценных сельхозугодий. Законопроектом предлагается уточнить критерии земельных участков, в соответствии с которыми они могут быть отнесены к этой категории.

По итогам обсуждения участники концептуально поддержали обсуждаемый законопроект. Свою позицию по данному вопросу высказал представитель правового департамента краевой администрации Антон Василенко. По словам Сергея Усенко, в крае эта работа ведётся давно. Она приобрела особую актуальность в последнее время, когда сельхозугодья стали включаться в границы земель населенных пунктов. Сюда могла попасть и особо ценная земля. К сожалению, практика показывает, что в итоге она может быть использована под строительство жилья.

— Чтобы этого не произошло, нашим комитетом по поручению спикера ЗСК Юрия Бурлачко ведется работа по двум направлениям. Во-первых, в рамках взаимодействия с краевым департаментом архитектуры пересматриваются генеральные планы муниципалитетов с тем, чтобы выяснить целесообразность включения в границы поселений земель сельхозназначения. Во-вторых, мы актуализируем правовые нормы для уточнения критериев земель, в соответствии с которыми они могут быть отнесены к особо ценным. Чтобы такие земельные участки использовались только по целевому назначению и не перепрофилировались в будущем, – заключил вице-спикер.

На заседании принято решение поддержать законопроект и подготовить его для включения в повестку очередного пленарного заседания Законодательного Собрания Краснодарского края.