Специалисты отмечают, что самообразование стало трендом

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2 июля 2020, 18:45 [ «Аргументы Недели» ] Источник: NEWS.ru

фото: pixabey

В России выросло количество посещений культурных организаций. Специалисты отмечают, что это связано с трендом на самообразование среди населения.

Социальный психолог из-за карантина люди соскучились по массовым мероприятиям. Человеку необходима социализация, даже если речь идёт об интроверте, он также нуждается в смене домашней и рабочей обстановки — выходе в свет. Также психолог отмечает, что нужно понимать, что посещение культурных учреждений даёт возможность наполниться творческой энергией.