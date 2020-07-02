Специалисты отмечают, что самообразование стало трендом
2 июля 2020, 18:45[ «Аргументы Недели» ]Источник: NEWS.ru
В России выросло количество посещений культурных организаций. Специалисты отмечают, что это связано с трендом на самообразование среди населения.
Социальный психолог из-за карантина люди соскучились по массовым мероприятиям. Человеку необходима социализация, даже если речь идёт об интроверте, он также нуждается в смене домашней и рабочей обстановки — выходе в свет. Также психолог отмечает, что нужно понимать, что посещение культурных учреждений даёт возможность наполниться творческой энергией.
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