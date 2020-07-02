Трамп глух к расовым вопросам. Он затевает драку, в которой не может победить

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2 июля 2020, 17:45 [ «Аргументы Недели», Анастасия Нечепурнова ] Источник: Washington Post

Photographer: Stefani Reynolds | Bloomberg

Президент Трамп известен тем, что обслуживает свою политическую базу. Но теперь он идёт вразрез даже с Миссисипи. Явный признак того, что Трамп теряет хватку.

Штат Магнолии (Миссисипи) долгое время был одним из бастионов расизма на Юге. Его избиратели стойко поддерживали кандидатов в президенты, выступавших за отделение в 1860 году и против гражданских прав в 1948 и 1968 годах. В Миссисипи приняли законы, требующие строгой сегрегации рас в общественных местах и школах. Штат сделал почти невозможным для чернокожих американцев голосовать после 1890 года, и даже в 1964 году там было зарегистрировано менее 7% чернокожих жителей. Неудивительно, что штат принял официальный государственный флаг, который содержал старую боевую эмблему Конфедерации в верхнем левом углу.

Но времена меняются, и Миссисипи официально отказалась от флага Конфедерации на этой неделе. В последний месяц штат столкнулся с нарастающими требованиями изменить флаг на фоне международных протестов против расовой несправедливости в США. После окончательного голосования в Сенате раздались громкие аплодисменты, и законодатели начали обнимать друг друга. Даже те, кто выступал против, тоже обнимались в конце дня эмоциональных дебатов. Законопроект, который отправил старый флаг на свалку истории, был единогласно принят комитетом и получил двухпартийную поддержку, поскольку большинство республиканцев объединилось с демократами.

Поэтому тот факт, что Трамп заявил, что наложит вето на ежегодный законопроект об ассигнованиях на оборону, если он будет включать положения об изменении названий военных баз, названных в честь военных лидеров Конфедерации, вызывает недоумение, Общественное мнение все больше признает, что пришло время пережить поражение Юга и примириться с потомками освобожденных рабов. Кажется политически нецелесообразным для Трампа сделать этот вопрос предметом спора в то время, когда он отстает от своего демократического оппонента, бывшего вице-президента Джо Байдена, почти на 10 пунктов.

Трамп может полагаться на опросы, которые показывают, что многие из его избирателей выступают против удаления статуй лидеров Конфедерации или переименования названных Конфедерацией баз. Недавний опрос Университета Квиннипиак показал, что 86% республиканцев выступают против переименования базы, а опрос Фонда Huffington Post/YouGov показал, что 56% республиканцев выступают против переименования государственных школ, зданий или улиц, названных в честь лидеров Конфедерации. Таким образом, Трамп, вероятно, следует своему типичному подходу к сплочению сторонников в надежде, что это будет способствовать большей явке избирателей.

Эта стратегия является неэффективной по двум причинам. Во-первых, любая публичная попытка сплотить сторонников одной стороны всегда дает сторонникам другой стороны повод сплотиться в ответ. Трамп не может донести свое послание до своих сторонников, не отправив то же самое сообщение своим оппонентам.

Во-вторых, что еще более важно, Трамп находится на более сильной позиции, когда речь заходит об экономике, сдерживании китайской агрессии, тем более что Байден десятилетиями выступал за более мягкое отношение к коммунистическому режиму. Превращение переименования баз и поддержки статуй Конфедерации в лакмусовую бумажку отвлекает общественное внимание от сильных сторон Трампа и фокусируется на его самой слабой стороне: расовом вопросе.

Получается республиканцы остаются с президентом, который глух к расовым вопросам, предпочитая сражаться без необходимости, думая, что он может победить.