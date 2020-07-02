Оптимизация для «Су» и «МиГ»: что происходит с авиационной отраслью

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2 июля 2020, 18:43 [ «Аргументы Недели» ]

На высоких должностях, курирующих авиационную промышленность России, находятся преподаватель социологии Мантуров, мебельных дел мастер (и не только!) Сердюков и музыкальный продюсер Слюсарь. Что делают эти люди на своих нынешних постах, и к чему приведет задуманное объединение АО «РСК «МиГ» и ПАО «Сухой» - всего лишь два из множества вопросов.

Недавно стало известно, что согласно приказу, подписанному 1 июня, АО «РСК «МиГ» переходит в прямое подчинение к извечным конкурентам ПАО «Сухой». Помимо этого, «МиГ» теперь обязан в течение трёх лет выплачивать «Сушке» раз в квартал «дань» размером в три миллиона рублей. Печати и управление финансами уже отобраны.

К чему задумана такая оптимизация, остается только догадываться. Дублировать друг друга «МиГ» и «Су» не могут. Если «МиГ» - это лёгкие истребители МиГ-29, МиГ-35, то «Сухой» - тяжёлые истребители Су-27 и его производные - Су-30, Су-35. И те и другие имеют экспортные авианосные модификации и востребованы как в России, так и за рубежом.

Последние 30 лет «МиГ» держали в черном теле, но недавно казалось, что трудные времена позади: на авиасалонах МАКС активно продвигали и презентовали в военно-воздушные силы РФ и иностранным заказчикам МиГ-35. Теперь же источники в отрасли сообщают: «Никому не нужно, чтобы «мигари» создали что-то новое».

Статистика далеко не в пользу «Сухого»: на «МиГ» разработано 170 типов самолётов, на «Сухом» - около 100. Выпущено серийно «мигов» - 62 тысячи, «сушек» - 12 тысяч. По мировым рекордам «МиГи» тоже впереди - 110 против 70. Поставлено на экспорт 6 тыс. самолётов «МиГ» в 65 стран и 2600 «Сухих» в 42 страны.

Теперь самолёты марки «Су» будут в приоритетном порядке предлагаться и Минобороны России, и выставляться на тендеры и конкурсы в других странах. «МиГи» пойдут по остаточному принципу. Что стоит за такими решениями, еще один большой вопрос.

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