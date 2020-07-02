Американцы жаждут украинской крови

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2 июля 2020, 17:59 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Это уже новый тренд нашего времени, когда на бывшем советском пространстве не только усиливаются базы НАТО, но и появляются все новые биологические лаборатории, об опасной близости которых говорить, наверное, смысла нет. В разгар пандемии биологические оружие многим кажется страшнее и эффективнее ядерного.

Сегодня эксперты активно обсуждают сенсационное расследование политолога-американиста профессора Сергея Судакова, в котором были обнародованы шокирующие данные, ставшие известными благодаря утечке из Министерства Здравоохранения Украины.

Главной «информационной бомбой» стал проект UP-8 «Распространение вируса геморрагической лихорадки Крыма-Конго (вирус ГЛКК) и хантавирусов на Украине и потенциальная потребность дифференциальной диагностики у пациентов с подозрением на лептоспироз", который реализуется Агентством по снижению угрозы (DTRA) при участии частных американских компаний и региональных структур Министерства здравоохранения и Министерства обороны Украины.

«Идет активная охота за РНК и синовиальной жидкостью граждан отдельных стран и этносов, которая необходима для создания точечного биологического оружия», - пояснил нашим коллегам из КП военный эксперт, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков. «Работа десятков биолабораторий Пентагона в Южной Америке, Африке, на территории бывших республик СССР, фактически говорит уже о полигонных испытаниях новых видов вооружений. Исследуется, как различные бактерии и вирусы с помощью генной инженерии воздействуют на иммунные системы граждан. Ведь можно не уничтожать полностью живую силу противника атомным или нейтронным взрывом, а поразить его армию каким-нибудь вирусным артритом. Зачем воевать, если можно лишить страну здорового мобилизационного резерва или мужского населения, которое может физически сопротивляться оккупации».

Согласно полученным профессором Судаковым данных об экспериментах над украинскими военными, специалисты взяли образцы сыворотки крови 4 тысяч украинских военнослужащих. Официально — для изучения биоматериала на наличие антител к вирусу ГЛКК и хантавирусам. Бонусом планировали обнаружить на территории Украины ранее не изученные штаммы хантавирусов (так указано в протоколе проекта UP-8).

Насколько безопасны подобные эксперименты, можно судить по требованию американских экспертов докладывать им о "всех случаях гибели субъектов, предположительно или точно связанных с процедурами исследования". Получается, кровь у солдат Украины американские врачи не только берут, но и портят?

«Эти биолаборатории, разбросанные по всему постсоветскому пространству, не могут не беспокоить специалистов» - считает эпидемиолог Сергей Никитин, начальник отделения филиала Центрального Военно-клинического госпиталя имени А. А. Вишневского. - Вот Трамп сейчас заявляет свои иски Китаю, но простите, а как это возможно, если говорят, что лаборатория в Ухани, откуда предположительно произошел COVID-19, работала на гранты США? Сценарии распространения коронавируса по миру западные эпидемиологи просчитывали еще в прошлом году. В последние годы мои коллеги отслеживали множество новых вирусов. Не исключено, что следующей осенью к ним добавится COVID-20. Среди людей сейчас ходит 4 вида коронавируса, а вообще в природе их насчитывается порядка 40. Бывает, когда они сталкиваются случайно в среде животных, они обмениваются генетической информацией, и становятся менее или более опасными. Но если их сталкивает умышленно человек, в лабораторных условиях, он может с помощью генной инженерии, сделать тот же коронавирус более опасным и коварным. Например, чтобы он убивал граждан определенного возраста и расы. Человечеству не так страшны вирусы, как люди, которые способны создавать таких химер».

Люди в проекте задействованы вполне подготовленные – это ученые из Университета Флориды, научно-медицинского центра Университета Нью-Мексико и центра медико-биологических наук в Теннесси. Но в конце концов полученные ими биоматериалы все-равно поступают в НИИ инфекционных болезней Вооруженных сил США (USAMRIID) и Луисвилльский университет. Причем без всякого международного контроля.

«Военные США всегда вели последовательные военные исследования по всем направлениям. Да, когда-то СССР выиграл у них гонку вооружений. Если бы в году 1982-ом вспыхнула бы ядерная война, на месте Вашингтона сейчас бы плескались волны Атлантики. Еще был какой-то всплеск в гонке, когда появились нейтронные заряды, что должны были оставить инфраструктуру городов, но уничтожить их население. Но потом все как-то стихло. Ведь то же самое позволяет сделать без разрушений и уничтожения материальных ценностей биологическое и бактериологическое оружие. Оно не будет беспокоить создателя, если у него есть антидот или вакцина. США подобные проекты активно развивает с 1943 года, после того, как им в плен попали десятки немецких ученых, которые ставили свои бесчеловечные эксперименты в лагерях смерти», - подтверждает Алексей Леонков.

«Наукой Пентагон занимается в биологических лабораториях исключительно военной, - убеждён микробиолог Игорь Никулин. - Отрабатывают влияние разных патогенов на растения, животных и людей. Отмечу, что страны, которые размещают у себя подобные лаборатории, подписывают договоры о конфиденциальности. Фактически, все эти лаборатории становятся территориями дипломатических представительств США в этом регионе. Там устанавливается особый пропускной режим, как на американских военных базах. Никто, даже прокурор не может зайти и проверить, чем там заняты иностранные специалисты. Эта ситуация давно вызывает настороженность у граждан Украины и Грузии, где после появления этих лабораторий отмечен рост различных эпидемий. Отмечаются вспышки кори, бешенства, свиной чумы, появился целый букет инфекций, которые раньше были неведомы жителям этих стран. По мнению моих коллег, ряд стран, входящих ранее в СССР стали полигонами НАТО, где сегодня испытывается биологическое оружие. В любой момент может случиться непоправимое: ежегодно миллионы граждан мигрируют между нашими странами без всяких ограничений. Членам ОДКБ необходимо срочно начать обсуждать с представителями организации от Казахстана, Армении, Узбекистана, Киргизии вопросы, связанные с закрытием подобных лабораторий у наших границ. В противном случае надо отменять безвизовый режим и вводить на границах строгий санитарный контроль», - считает Никулин.

Напомним, что летом 2017 года командование ВВС США разместило контракт на закупку нескольких образцов РНК россиян европеоидной расы без указания деталей проекта и целей закупок. Цели не пояснялись, но ученые уже сталкивались с подобной ситуацией в 2002 году, когда от коронавируса SARS гибли исключительно азиаты. Что это — как не прелюдия к большой биологической войне?

На Украине тему в том же 2017 году поднял экс-депутат Верховной Рады Владимир Олейник. По его сведениям, уже тогда на территории Незалежной за счет Пентагона было развернуто 15 биолабораторий, принадлежащих американским военным. И это только на Украине и три года назад. Сложно представить, сколько таких объектов сегодня.

- Они могут представлять опасность как для граждан России, так и для Украины, - заявлял Олейник. - Свидетельством работы этих лабораторий являются случаи заболевания животных и людей экзотическими для Украины видами болезней. Невозможно скрыть эпидемии африканской чумы, регулярно косящей поголовье свиней, птичий грипп, убивающий кур и сводящий на нет поставки курятины на экспорт. Трудно скрыть и случаи, когда неизвестные вирусы уносят жизни и здоровье граждан Украины. Как правило, огласке такие локальные эпидемии не предаются. Заболевших стараются лечить за закрытыми дверями спецклиник.

Чтобы проверить эти слова, свое собственное расследование провела тогда "Комсомольская правда", которая задала ряд вопросов бывшему сотруднику Федерального центра гигиены и эпидемиологии России Виктору Жукову. Он рассказал о тех угрозах, которое несет подобное соседство, и том, как военные медики могут использовать свои знания в тайной войне:

- Всю свою жизнь я отдал изучению Крымской лихорадки, туляремии, клещевого энцефалита. Мало кто знает, что мы успешно использовали туляремию во время Сталинградской битвы против немецких оккупантов. Тогда урожай не успели убрать, и размножилось огромное число серых мышей-полевок. Мы этим воспользовались: специально забросили немцам зараженных мышей, и вызвали эпидемию в среде немецких войск. Но, к сожалению, преград заболеванию тогда эффективных не было и вирус переметнулся к нам. Тогда была разработана вакцина, которая спасла наши войска. После войны подобные военные лаборатории существовали у нас в районе Азовского моря. Ими руководил будущий главный санитарный врач СССР Петр Бургасов. Принцип их работы заключался в поиске вакцин и лекарств к новым видам вирусов и опасных инфекций. Но в последнее время число таких лабораторий сократилось...

Тот же Жуков рассказал, что вместо беспилотников ту же конго-крымскую лихорадку вполне могут переносить с виду безобидные птицы, то же грачи.

- Многие наши птицы: утки, гуси и журавли - мигрируют в Европу через Украину. А вот грачи зимуют именно на Украине, где климат мягче, - отметил зоолог. - Грачи селятся на пирамидальных тополях, которые обычно высаживали во время СССР у больниц и школ. Мне пришлось убить одного грача, который сидел у дерева, широко раскрыв клюв. Он был еле живой. Очесывая тушку снял с нее около 1000 клещей различного возраста! В Астрахани поймал ежа, на котором было такое же количество зараженных насекомых. Напившись крови, они отпадают, но их потомство передает вирусы собакам, кошкам, домашнему скоту, которые заражают людей…

Кстати, Сергей Судаков также пришел к выводу, что «один из своих последних проектов биологи Пентагона посвятили исследованию с целью «выявить распространение и генетического разнообразия вирусов геморрагической лихорадки Крыма-Конго, хантавирусов, вируса клещевого энцефалита, вируса псевдобешенства и лептоспироза на Украине». Так что рассуждения зоолога о клещах и прочих разносчиках эпидемий из животного мира – вовсе не выглядят «страшилками».