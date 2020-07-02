Эксперт рассказал, что результаты голосования отражают интересы большинства россиян
2 июля 2020, 17:27[ «Аргументы Недели» ]Источник: ПолитЭксперт
Изменения в Конституции поддержали 77,92% россиян. Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ и член рабочей группы по поправкам в Конституцию Алексей Пушков назвал такой итог ожидаемым, потому что он подчеркнул, что суть поправок, которая была предложена, объективно отвечает интересам граждан России.
Эксперт отметил, что поправки в Конституцию - это подтверждение политических, социальных и идейных основ, которые были выработаны нашим обществом с 1993 года и которые отныне зафиксированы.
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