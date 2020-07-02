В главном храме ВС РФ откроют воскресную школу

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2 июля 2020, 17:12 [ «Аргументы Недели» ]

фото: соцсети

Об этом сообщил епископ Клинский, викарий Патриарха Московского и всея Руси, отец Стефан.

Воскресная школа в главном военном храме появится в ближайшее время. Она будет открыта для всех прихожан. Туда будут записывать не только военнослужащих, но и гражданских.

О планах открыть воскресную школу священник рассказал на брифинге для журналистов. Он проходил в самом храме.

Темой стали первые итоги работы музейно-храмового комплекса Минобороны.

Сам храм - действующий. Там проходят службы. В день памяти и скорби, 22 июня, его посетил Владимир Путин. Он возложил цветы в траурную дату начала войны.