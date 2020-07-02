Специалисты советуют не беспокоить зверей и птиц, обитающих на природных территориях столицы

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2 июля 2020, 16:49 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Вечерняя Москва

фото: pixabey

Специалисты просят горожан в жаркую погоду не беспокоить диких зверей ,обитающих на природных территориях столицы. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.

В ведомстве отметили, что в условиях жары дикие животные не нуждаются в какой-либо помощи. Пруды, озера и реки помогают им легче переносить жару.