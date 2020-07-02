Военная тайна: что случилось с новым российским танком Т-14 в Сирии?

Аргументы Недели → Общество 13+

2 июля 2020, 16:38 [ «Аргументы Недели», Анастасия Нечепурнова ] Источник: National Interest

Pixabay

Если Т-14 действительно был уничтожен повстанцами – это не сулит ничего хорошего, особенно учитывая его стоимость.

В прошлом месяце многочисленные СМИ предположили, что новый танк российских военных Т-14 был «испытан в бою» в Сирии. Министра промышленности и торговли России Денис Мантуров ещё в середине апреля это подтвердил: «Да, это так. Они находились в Сирии. Они были направлены туда, чтобы учесть все нюансы в боевых условиях».

Эти «нюансы», возможно, включали в себя выживаемость экипажей, а если верить другим сообщениям СМИ, то танк Т-14 «Армата» был уничтожен во время спецоперации.

По некоторым данным, танки российского производства принимали участие в боях с сирийскими повстанцами в районе города Латакия, где предположительно три танка Т-14 были подбиты из противотанковой системы TOW-2B, а один «Армата» был полностью уничтожен.

Не было никаких реальных кадров или фотографий якобы уничтоженных танков Т-14, и, как отмечают СМИ, «если бы «Армата» действительно была уничтожена, то были бы фотографии и видео ее уничтожения, особенно из-за ее уникального внешнего вида и возможностей».

О предполагаемом уничтожении может свидетельствовать то, что некоторые военные аналитики даже не думали, что танк может быть надлежащим образом испытан в Сирии. Главный редактор Независимого военного обозрения Дмитрий Литовкин заявил изданию Russia Beyond, что в Сирии «Армате» делать нечего. Машина приспособлена для боев с самыми современными американскими и европейскими танками: «Абрамс» и «Леопард». Но с кем или с чем она будет воевать в Сирии? Боевики на пикапах или пулеметчики в окопах?

Т-14 рассматривался как совершенно новая конструкция для России, и впервые он был продемонстрирован во время Парада Победы в мае 2015 года в Москве. В отличие от других российских образцов, которые в основном следовали эволюционному пути, основанному в основном на предшествующих моделях танков, Т-14 начинался с более упрощенной конструкции. Несмотря на то, что он значительно крупнее традиционных российских танков, его экипаж из трех человек сидит в корпусе, а ствол управляется дистанционно, чтобы повысить выживаемость экипажа.

Ряд экспертов ставит под сомнение эффективность и жизнеспособность танковой башни, управляемой только с помощью электронно-оптических средств. При выходе из строя системы электроснабжения или её элементов, танк становится полностью небоеспособным. На Т-14 не предусмотрено приборов с оптическим каналом, а все оптико-электронные каналы системы управления огнем расположены на башне, имеют незащищенные зоны и неизбежно будут выводиться из строя при обстреле малокалиберными артиллерийскими системами бронетанковой техники и даже стрелковым оружием…

Танк также оснащен системой активной защиты «Афганит», предназначенной для обнаружения ракет и снарядов, которые могут быть сбиты до попадания в танк. Однако сообщения из Сирии показывают, что если противник может подобраться достаточно близко, то этот танк так же уязвим, как и любой другой.