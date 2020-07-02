Ватерполистки «Уралочки» взяли шефство над памятником в Златоусте

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2 июля 2020, 16:22 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

Фото пресс-службы команды «Динамо-Уралочка»

О памятнике борцам за Советскую власть, который в Златоусте окрестили «Орленком», теперь будет, кому позаботиться. Бывший много лет символом молодежи, в последнее время монумент и окружающая его территория находятся в заброшенном состоянии. Эту проблему решили исправить спортсмены и тренеры ватерпольной команды «Динамо-Уралочка». Они организовали большой субботник, в котором приняли участие более 30 представителей клуба. Вычистили территорию, отремонтировали скамейки, по возможности постарались привести в порядок сам памятник работы скульптора Жарикова. Самое главное, ватерполистки решили не ограничиваться одной разовой акцией, а взяли над местным «Орленком» полноценное шефство. С этого дня «Уралочка» будет следить за этим объектом и поддерживать его в порядке.

Михаил Накоряков, главный тренер ВК «Динамо-Уралочка»:

- Сегодня – только первый наш шаг на подшефной территории. Будем постепенно приводить все в порядок. Чтобы здесь могли собираться люди, как в прошлые времена. Центр города, знаковое место и хороший памятник. Ждем, что нам помогут и горожане, и власти Златоуста.

Екатерина Зеленцова, игрок команды «Динамо-Уралочка»:

- Мы – молодое поколение, должны подавать пример всем. Хочется, чтобы было красиво в родном городе. Собрались командой и сделали субботник. Будем стараться сделать это место знаковым для молодежи. Как раньше.