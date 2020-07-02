Где отдохнуть южноуральцам?

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2 июля 2020, 16:09 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

Буузы похожи на манты

Традиции бурятской кухни

Традиционное меню в Прибайкалье состоит из рыбных и мясных блюд. Это место славится сибирской и бурятской кухней.

Раньше в бурятской кухне молоко и мясо являлись основными составляющими, рыба и дичь считались дополнительной к основному рациону пищей. Также в зависимости от сезона блюда состояли из определенного вида мяса: в зимнее время года – говядина, в летнее – баранина, а осенью – конина.

В городах эти традиции считаются прошлым и уже не актуальны, а вот в небольших деревушках их до сих пор соблюдают.

Священной у бурят являлась «белая пища». На праздничный стол всегда ставили молоко и разнообразные молочные продукты. Их же относили в качестве подношения духам.

Местные жители сейчас не следуют пищевым традициям, возможно, плохо их знают, а в традиционное бурятское меню вошли блюда русской кухни. Но наиболее популярные рецепты бурятской кухни вы сможете попробовать как в городе, так и в тех заведениях, которые расположены на берегу озера.

Позы – буузы

Позы в национальной кухне Бурятии занимают основное место. На бурятском языке данное блюдо называется буузы. Они похожи на манты. Выполнены в форме жилища кочевых народов – юрты, с отверстием наверху.

Блюдо готовят из пельменного теста и мясного фарша. В классическом рецепте используют фарш, который состоит из свинины и говядины, также иногда добавляют баранину.

Встречаются позы, приготовленные не из фарша, а из рубленого мяса. Данный способ считается наиболее правильным.

Часто туристы просят рыбу вместо мяса, поэтому в меню можно встретить буузы, приготовленные из рыбы.

Каждая поза внутри содержит бульон, это их отличительная особенность. Чтобы не забрызгаться, это блюдо нужно употреблять правильно. Традиционно его едят руками, не пользуясь столовыми приборами. Сначала нужно аккуратно надкусить позу сбоку и выпить из нее бульон, а потом уже съесть все остальное. Часто бульон выливают на ложку, остужают и выпивают, чтобы не обжечься.

Существую еще жареные буузы и приготовленные из черного теста. Не классика, но очень вкусно.

Местные жители и путешественники говорят, что самые вкусные позы готовят не в городе, а рядом с турбазами на Байкале.

Шулэн

Такое название носит самый известный суп на Байкале. Его готовят из домашней лапши и баранины. Бульон очень наваристый, много нежного мяса и домашняя лапша – просто, но очень вкусно. В ресторанах в блюдо добавляют много свежей зелени.

Такое название носит самый известный суп на Байкале. Его готовят из домашней лапши и баранины. Бульон очень наваристый, много нежного мяса и домашняя лапша – просто, но очень вкусно. В ресторанах в блюдо добавляют много свежей зелени.

Саламат – шаначан зоохэй

Это горячее блюдо, которое готовится на основе муки и жирной сметаны. Смесь выкладывают в кастрюлю и начинают непрерывно перемешивать. В результате получится что-то похожее на масло, основная же часть блюда принимает вид каши, покрытой легкой корочкой.

Это очень калорийное и жирное блюдо, лучше всего его употреблять вместе с хлебом.

Хушур

В народе их называют «мясные груши». Хушур – это выпечка. Она напоминает чебуреки и имеет вкус, похожий на жареные позы.

Это небольшие пирожки, которые состоят из очень тонкого теста и большого количества мясной начинки. Ее готовят из рубленой баранины или говядины, добавляют чеснок, лук и перец.

Хушур получается очень сочным, сытным и ароматным. Эти пирожки любимы как местными жителями, так и туристами.

Шарбин

Это лепешки с мясом, напоминающие беляш. Состоят они из тонкого золотистого цвета, фарша или рубленого мяса. Аромат фритюра никого не оставляет равнодушным. Мяса в одном пироге примерно 70 %, что делает его сочным и очень сытным.

Омуль

Это очень вкусная рыба, которая водится только в Байкале. Его обязательно нужно попробовать. Готовят омуль в различных вариациях:

горячего и холодного копчения,

соленый,

вяленый, жареный,

в духовке и на гриле.

Включают в состав блюд:

уха,

позы,

рулеты,

жаркое и другие.

Урмэ

Национальный бурятский десерт, который готовят на основе молочной пенки. Несмотря на то что блюдо считается десертом, сахара в его составе нет.

Готовят его просто: с кипящего молока снимают всю пенку, которая образовывается в процессе. Затем ее остужают, нарезают и подают к столу.

Есть более современный вариант приготовления: пенку перемешивают с крошками печенья и черемуховой мукой. Получают уже сладкий десерт с очень приятным вкусом.

Кроме этих блюд, существует еще много вкусных бурятских вариантов. Все разнообразие вы сможете оценить только в заведениях городов или на турбазах Байкала.

Это очень вкусная рыба, которая водится только в Байкале. Его обязательно нужно попробовать. Готовят омуль в различных вариациях:

горячего и холодного копчения,

соленый,

вяленый, жареный,

в духовке и на гриле.

Включают в состав блюд:

уха,

позы,

рулеты,

жаркое и другие.

Урмэ

Национальный бурятский десерт, который готовят на основе молочной пенки. Несмотря на то что блюдо считается десертом, сахара в его составе нет.

Готовят его просто: с кипящего молока снимают всю пенку, которая образовывается в процессе. Затем ее остужают, нарезают и подают к столу.

Есть более современный вариант приготовления: пенку перемешивают с крошками печенья и черемуховой мукой. Получают уже сладкий десерт с очень приятным вкусом.

Кроме этих блюд, существует еще много вкусных бурятских вариантов. Все разнообразие вы сможете оценить только в заведениях городов или на турбазах Байкала.