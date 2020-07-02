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2 июля 2020, 16:06 [ «Аргументы Недели» ] Источник: НСН

фото: pixabey

В Клину местный житель напал с вилкой на членов избирательной комиссии, которые занимались организацией голосования по поправкам в Конституцию.

В состоянии алкогольного опьянения мужчина вышел во двор дома, где проводится голосование, и набросился на членов комиссии и главу Мособлизбиркома Илью Березкина. Стоявшие рядом наблюдатели попытались успокоить хулигана, после чего гражданина передали полиции.