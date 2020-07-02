В Клину местный житель напал с вилкой на членов избирательной комиссии
2 июля 2020, 16:06[ «Аргументы Недели» ]Источник: НСН
В Клину местный житель напал с вилкой на членов избирательной комиссии, которые занимались организацией голосования по поправкам в Конституцию.
В состоянии алкогольного опьянения мужчина вышел во двор дома, где проводится голосование, и набросился на членов комиссии и главу Мособлизбиркома Илью Березкина. Стоявшие рядом наблюдатели попытались успокоить хулигана, после чего гражданина передали полиции.
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