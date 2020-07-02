Вузам дано разрешение отложить начало учебного года

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2 июля 2020, 15:27 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

учеба, pixabay.com

Вузы в России могут самостоятельно перенести начало учебного года на срок до двух месяцев. Об этом заявил замглавы министерства науки и высшего образования Дмитрий Афанасьев.

По его словам, министерство исходит из базового сценария, согласно которому учебный год 1 сентября начнется в привычном формате. Однако, отметил Афанасьев, в разных регионах все может быть «совершенно по-разному», нужно, чтобы эпидемическая ситуация в регионе нормализовалась.

Есть еще вариант: новый учебный год вузы могут начать в дистанционном режиме. Как подчеркнул замминистра, этот сценарий развития ситуации является "совсем критическим" и в министерстве на него не рассчитывают, хотя и готовы к нему.

Минобрнауки также рекомендовало абитуриентам подавать документы в российские вузы онлайн, даже если эпидемическая ситуация в регионе благоприятна.