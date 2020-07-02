Вузам дано разрешение отложить начало учебного года
2 июля 2020, 15:27[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
Вузы в России могут самостоятельно перенести начало учебного года на срок до двух месяцев. Об этом заявил замглавы министерства науки и высшего образования Дмитрий Афанасьев.
По его словам, министерство исходит из базового сценария, согласно которому учебный год 1 сентября начнется в привычном формате. Однако, отметил Афанасьев, в разных регионах все может быть «совершенно по-разному», нужно, чтобы эпидемическая ситуация в регионе нормализовалась.
Есть еще вариант: новый учебный год вузы могут начать в дистанционном режиме. Как подчеркнул замминистра, этот сценарий развития ситуации является "совсем критическим" и в министерстве на него не рассчитывают, хотя и готовы к нему.
Минобрнауки также рекомендовало абитуриентам подавать документы в российские вузы онлайн, даже если эпидемическая ситуация в регионе благоприятна.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберете любой удобный способ оплаты
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки (490 рублей). После чего вышлете код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.