Бюджету Копейска нанесли ущерб в размере 4 миллионов рублей

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2 июля 2020, 13:47 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Факты оплаты невыполненных работ по программе «Формирование комфортной городской среды» выявила Контрольно-счетная палата Челябинской области.

Уголовное дело по ч.1 ст.286 УК РФ возбудил Копейский отдел Следственного комитета. В основу дела легли результаты проверки Контрольно-счетной палаты. Выяснилось, что из бюджета Копейска были перечислены 4 миллиона рублей по контракту между МУ «Городская служба заказчика» и ООО «Капитал» н аработы по благоустройству дворовых территорий. Работы так и не были выполнены.

Следственные органы выясняют, есть в установленных фактах состав мошенничества.