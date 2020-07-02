Бюджету Копейска нанесли ущерб в размере 4 миллионов рублей
2 июля 2020, 13:47[ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]
Факты оплаты невыполненных работ по программе «Формирование комфортной городской среды» выявила Контрольно-счетная палата Челябинской области.
Уголовное дело по ч.1 ст.286 УК РФ возбудил Копейский отдел Следственного комитета. В основу дела легли результаты проверки Контрольно-счетной палаты. Выяснилось, что из бюджета Копейска были перечислены 4 миллиона рублей по контракту между МУ «Городская служба заказчика» и ООО «Капитал» н аработы по благоустройству дворовых территорий. Работы так и не были выполнены.
Следственные органы выясняют, есть в установленных фактах состав мошенничества.
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