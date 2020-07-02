В Роспотребнадзоре напомнили, как организовать рабочий день в жару

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2 июля 2020, 13:49 [ «Аргументы Недели» ]

Термометр. Фото: pixabay.com

В Роспотребнадзоре напомнили, что в некоторых случаях в жаркую погоду можно устанавливать сокращенный рабочий день. К примеру, если температура воздуха в рабочем помещении составляет 28,5 градусов, то рекомендуется сокращать работу на час, а если 30,5 градусов – на 4 часа.

Если работы ведутся на открытом воздухе при температуре выше 32,5 градуса, непрерывная работа не должна быть дольше 15-20 минут. При этом в сумме сотрудники не должны работать на жаре дольше четырех часов.

«В целях профилактики обезвоживания организма рекомендуется правильно организовать и соблюдать питьевой режим. Питьевая вода должна быть в достаточном количестве и в доступной близости. Рекомендуемая температура питьевой воды, напитков, чая +10-15 градусов», - посоветовали в ведомстве. Также в Роспотребнадзоре добавили, что в жаркую погоду также хорошо пить подсоленную или минеральную воду, соки, кисломолочные напитки и кислородно-белковые коктейли.