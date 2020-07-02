Волгоградские вокзалы продезинфицировали в усиленном режиме

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2 июля 2020, 13:56 [ «Аргументы Недели. Волгоград» ]

Фото пресс-служба ПривЖД

На волгоградских железнодорожных вокзалах проведена повторная дезинфекция.

Повторную санитарно-дезинфекционную обработку в усиленном режиме провели на 6 волгоградских железнодорожных вокзалах, в частности в Волгограде, Волжском, Арчеде, Урюпинске, Петровом Вале и Котельникове.

Мероприятия проводились с участием представителей Роспотребнадзора для минимизации риска заражения граждан инфекционными заболеваниями на объектах пассажирской инфраструктуры. При обработке использовались высокоэффективные дезинфицирующие средства, которые предназначены для обеззараживания различных поверхностей и безопасны для людей и животных.

Напомним, что также на вокзалах Приволжской магистрали установлены санитайзеры с антисептическими средствами для обработки рук, постоянно ведется информирование граждан о необходимости соблюдать личную гигиену и социальную дистанцию в условиях неблагоприятной эпидемиологической ситуации.

Кроме того, в целях предупреждения распространения инфекционных заболеваний на вокзалах организована реализация средств индивидуальной защиты. Приобрести набор можно в комнатах отдыха, в камерах хранения, а также в справочных железнодорожных вокзалов. О данной возможности информируют специальные стикеры.