Однопартийцы призвали к ответу депутата-единоросса, проголосовавшего против поправок в Конституцию

Аргументы Недели → Общество 13+

2 июля 2020, 13:16 [ «Аргументы Недели» ]

В Ставропольском крае однопартийцы призвали к ответу депутата "Единой России". Депутат-спортсмен Мхитар Михитарьянц как и положено пришел на участок, поставил галочку и выложил бюллетень в социальные сети. Отчитался в общем.

Но вот беда, заветная "птичка" стояла против одобрения поправок. Заметив это, руководитель регионального исполкома Единой России Дмитрий Шувалов выложил сториз в аккаунте партии с призывом к Михитарьянцу пояснить свой одиночный метяж против официального курса партии и праительства.

"Несколько месяцев длилось обсуждение поправок к Конституции РФ. Человек не воспользовался возможностью высказать свою позицию, а дождался именного этого момента - пришел на избирательный участок и высказал позицию, противоположную партийной, это говорит о том, что человек никак не может определиться с кем он? С нами или нет?" - заявил Шуваев.

Процесс определения, видимо, закончился примерением, потому что на данный момент обе стороны конфликта удалили публикации, пишет канал Readovka.