«Очень быстро и просто»: Буцкая поделилась впечатлениями от голосования онлайн 

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2 июля 2020, 12:22 [ «Аргументы Недели» ]

фото: соцсети

Президент ассоциации потребителей и производителей детских товаров и услуг «Выбор родителей», член Экспертного совета при Минпромторге России по развитию индустрии детских товаров в Российской ФедерацииТатьяна Буцкая поделилась впечатлениями о дистанционном голосовании, а также указала на высокую организацию плебисцита на избирательных участках.



Я проголосовала дистанционно, очень быстро и просто. Система онлайн голосования организована грамотно. Доверие к сайту Госуслуг достаточно высокое. Мы получаем через него выплаты на детей, понимаем, что для этого не надо создавать никаких новых учетных записей, аналогично и с электронным голосованием», - сказала она.



Буцкая напомнила, что россияне, которым неудобно голосовать онлайн, могут проголосовать традиционно на избирательном участке.



«Во многих городах России работает система мобильных избирательных комиссий. Стоит отметить, что при этом соблюдаются все санитарно-эпидемиологические нормы», -подчеркнула она.



Голосование по поправкам в Конституцию РФ стартовало 25 июня. Основной день плебисцита - 1 июля, однако избирательные участки открылись раньше на несколько дней во избежание появления очередей.



В течение недели в любое удобное время в промежутке с 08:00 до 20:00 россияне могли прийти на избирательный участок по месту прописки и выразить свою позицию.



Безопасности на участках уделено большое внимание. Голосующим выдавали медицинские маски, перчатки и ручки для заполнения документов и бюллетеня. Соблюдалась социальная дистанция. Регулярно производилась дезинфекция помещений. На входе каждому измеряли температуру.



С 25 по 30 июня у жителей Москвы и Нижегородской области была возможность проголосовать дистанционно на платформе: https://elec.2020og.ru/.



В бюллетенях граждане увидели один вопрос: «Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации?», на который они должны были ответить утвердительно или отрицательно.



Кампания голосования по Конституции завершилась сегодня в 20:00. Результаты объявят не позднее 7 июля.



Подробнее о голосовании можно узнать на сайте Конституция2020. Поправки, предложенные в основной закон страны, приведены на платформе «Поправки в Конституцию простыми словами».