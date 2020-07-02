Родители заставили сына сделать операцию на мозге, чтобы «вылечить» гомосексуальность

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2 июля 2020, 11:30 [ «Аргументы Недели», Анастасия Нечепурнова ] Источник: Медуза

Бекзат Мукашев

Бекзат Мукашев из Казахстана вместе со своим молодым человеком сбежал в Россию от родителей. Они вынудили его жениться и сделать операцию на мозге, чтобы «вылечить» гомосексуальность. В июне Мукашева в очередной раз насильно разлучили с его партнером, и теперь прямой связи с Бекзатом нет.

«Всем привет! Меня зовут Арман. Я из Казахстана, и я — гей». Так начинается видеообращение Армана Хасанова. Он пошел на публичный каминг-аут, чтобы привлечь внимание к ситуации с его молодым человеком – 29-летним Бекзатом Мукашевым, пропавшим в середине июня.

Арман и Бекзат познакомились в сентяюре 2019 года в одном из дейтинговых приложений для геев. Оба жили в небольшом городе Уральске. Свои отношения они не афишировали. Были обычной парой: гуляли по городу, пили кофе, по вечерам вместе ужинали или виделись с друзьями.

Проблемы начались из-за позиции родителей Бекзата. Мукашевы не знали об ориентации сына: они считали, что в 28 лет тому уже пора жениться и «подарить» им внуков. В октябре прошлого года семья вынудила Бекзата жениться на одной из местных девушек. С Арманом он расставаться не стал.

После свадьбы выяснилось, что у Бекзата ВИЧ. Вскоре он признался своей младшей сестре Лизе, что он гей. Потом узнали и другие родственники. Они предлагали записать его на прием «к лучшим психологам мира», чтобы «стать натуралом», а после отказов просто перестали с ним общаться. Вскоре Бекзат сам написал матери – сказал, что хочет развестись и провести остаток своей жизни с Арманом. Та разозлилась и показала сообщения сына мужу. Бекболат Мукашев до этого об ориентации сына не знал – увидев его сообщения, он приехал к Бекзату домой и сильно избил его. Бекзат попал в больницу.

Из больницы молодой человек втайне от родителей уехал домой к Арману, а тот отправил его к своим друзьям в Актау, что в 1400 километрах от Уральска. Пара надеялась, что там Бекзат будет в безопасности.

В чужом городе Бекзат оказался без документов: удостоверение личности осталось в Уральске. Мукашев вынужденно обратился в Центр обслуживания населения (ЦОН), чтобы перевыпустить документы. Когда Бекзат пришел получать удостоверение, у здания ЦОН его уже ждали родители. Вместе с ними стояли два человека – один в форме правоохранительных органов, второй в гражданском. Они силой посадили Бекзата в машину и увезли в Уральск. Так Бекзата Мукашева похитили в первый раз. В Уральске Бекболат и Марьям Мукашевы поселили Бекзата и его жену у себя дома.

В декабре 2019-го Марьям Мукашева рассказала сыну, что запланировала поездку в московскую больницу — обследоваться на онкологическое заболевание. И попросила Бекзата сопроводить ее. Только в Москве выяснилось, что обследоваться будет не она, а сам Бекзат. Родители настаивали, чтобы Бекзат лег на обследование из-за врожденной гидроцефалии. По мнению родителей, именно она была причиной его гомосексуальности. Московские врачи отказались оперировать Мукашева. В частности, в Центре нейрохирургии имени академика Бурденко сослались на то, что легкая форма гидроцефалии не несет опасности здоровью, а операция может сильно навредить.

После возвращения Бекзат решил встретиться со своей женой, чтобы все-таки договориться о разводе. «Его поймали, забрали домой. Чтобы связаться со мной, он воспользовался smart-телевизором: вышел в интернет, написал мне комментарий в инстаграме, а затем на почту. Родители забрали у него телефон, ключи. В квартире, где мы жили вместе, были запасные ключи от этого дома. Я передал их ему с помощью веревки, и мы смогли сбежать. После мы вернулись домой, к себе в квартиру», – рассказал Арман.

Родители нашли квартиру, где жила пара и вызвали участкового. Их забрали в отделение полиции, чтобы Бекзат написал объяснительную. В отделении ему сообщили, что родители написали заявление о его розыске. При попытке уехать, Бекзата снова избили и силой посадили в машину.

Родители не оставили попыток «излечить» Бекзата от гомосексуальности. Основной причиной они по-прежнему считали гидроцефалию — и пообещали сыну, что если тот ляжет на операцию, то они оставят его в покое. Тот согласился. В январе ему сделали операцию в Нур-Султане. После операции для него сняли квартиру, приставили вооруженного охранника.

Тем не менее Арман и Бекзат решили сбежать из Казахстана – деньги им передали активисты. В феврале паре удалось уехать в Москву. Они оказались практически на улице и не знали, куда податься, так как никаких средств дальше скрываться у них не было. Активисты предложили им перебраться в Европу, однако оказалось, что при себе у Бекзата не было заграничного паспорта: каждый раз Бекзат сбегал от родителей буквально в трико и тапочках. Телефон, документы и деньги каждый раз отбирали.

Поэтому 2 марта Бекзат в сопровождении социального работника из московского шелтера вылетел в Алма-Ату. Мукашев, опасаясь родителей, написал на помощника доверенность – чтобы он мог сам забрать паспорт. На следующий день тот поехал за документами в ЦОН, но там сказали, что паспорта нет, и посоветовали приехать утром. Утром выяснилось, что паспорт готов, но, во-первых, он не в ЦОН, а во-вторых, его не выдадут, потому что Бекзат находится в розыске как без вести пропавший.

После нескольких походов в полицию, 15 марта Бекзата сняли с розыска, паспорт все-таки выдали. А на следующий день Казахстан закрыл границы из-за коронавируса. Бекзату удавалось скрываться от семьи и полиции. 12 июня Бекзат записал видеообращение к родителям – в нем он попросил оставить его в покое и несколько раз подчеркнул, что очень их любит. Он просил родных понять, что ориентация — не «черви в голове» или «джинны в теле». На следующий день Бекзат пропал снова – он исчез после похода в магазин за едой.

Вскоре родственники начали присылать ЛГБТ-активистам и журналистам видео, в которых Бекзат просит не писать о нем и его семье. В одном из видео Бекзат называет дату проведения съемки (16 июня) и говорит, что в начале июля прилетит в Москву и лично подтвердит, что с ним все в порядке.

Одновременно в инстаграме появился аккаунт, в котором начали публиковаться медицинские заключения Бекзата. Там же выкладывают скриншоты страниц Википедии о гомосексуальности и религии и личные данные Армана Хасанова. По мнению активистов, аккаунт ведет нанятый Мукашевыми человек. Очевидцы считают, что ситуацию усложняет высокое положение отца Бекзата в обществе. Он просто хочет хорошо выглядеть в глазах общества, а Бекзат – единственное, что ему мешает.

Сейчас, по информации адвокатов, семья в целом сменила тактику: через юриста родители Бекзата передают слова о том, что готовы отпустить сына даже за рубеж после открытия границ. Якобы они готовы сесть за стол переговоров, если им ответят на следующие вопросы: на какие средства будет жить пара в будущем, как и где будут зарабатывать себе на жизнь и психически адекватен ли Арман Хасанов.