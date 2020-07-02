Роскошная жизнь медиа-магната. Убытки Первого канала покрываются нашими налогами, зато денег хватает на пентхаус за 3 миллиарда

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2 июля 2020, 11:53 [ «Аргументы Недели» ]

Чистый убыток «Первого канала» за 2018 год достиг 6,8 миллиардов, с падением расценок на рекламу и уход рекламодателей можно прогнозировать еще больший минус в доходах. Именно поэтому генеральный директор Первого федерального попросил из бюджета еще 40 миллиардов.

И ему дали. И если вы думаете, что деньги налогоплательщиков Константин Эрнст просто спускает в унитаз, вы не правы - все в дом, все в семью. Где же живет самый «не успешный продюсер в России» и на каких авто он ездит?

Гендиректор «Первого» живет на 10 этаже в двухэтажном пентхаусе 1000 м² по адресу Шведский тупик, 3. Из квартиры есть выход на крышу с зимним садом. Строение расположено в километре от Кремля и Красной площади, и возведен он по индивидуальному проекту по заказу Управления делами президента России и предназначен для высших чиновников страны. В народе его еще называют «домом друзей Путина». Уровень жилья «upper бизнес-класс», стоимость — 3 миллиарда рублей. Пентхаус на момент продажи считался одним из самых дорогих в Москве.

Помимо квартиры, у Эрнста есть загородный дом в Подмосковье, стоимостью 200 миллионов и дачка в Турово за 120 миллионов отечественных рублей.

Кроме того, Константин Эрнст испытывает странную любовь к Мерседесам, и их у него немало: Mercedes Maybach S600 Pullman за 30 миллионов рулей, Mercedes Maybach S 500 за 10 миллионов, Mercedes G63 за 15 и Maserati Levante всего за 7. Ну и вишенка на торте - Bentley Bentayga за 16 миллионов, пишет канал «Курятник».