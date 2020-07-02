Коронавирус 2 июля: США скупили мировой запас ремдесивира, в Бахрейне нашли способ убить COVID-19

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2 июля 2020, 09:49 [ «Аргументы Недели», Анастасия Нечепурнова ]

Pixabay

К утру 2 июля в мире зафиксировано 10 664 433 случаев заражения коронавирусом. Умерли 515 542 человека, выздоровели – 5 451 472. Самые актуальные новости к этому часу – в материале «Аргументов недели».

– Вторая волна коронавирусной инфекции в Москве маловероятна. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. «Сомневаюсь, что будет вторая волна. Могут быть небольшие отклонения, но они не изменят ситуацию», — заявил Собянин. По его словам, прирост новых инфицированных сейчас самый низкий с апреля, а эпидемиологическая ситуация в городе улучшается с каждой неделей.

– США скупили весь мировой трехмесячный запас препарата ремдесивир - антивирусного средства, создававшегося для лечения Эболы. В ходе испытаний, проведенных в апреле, выяснилось, что он может лечить различные респираторные заболевания, и ученые предположили, что он может быть эффективен против коронавируса. Однако подтвердилось лишь то, что ремдесивир помогает быстрее восстанавливаться после заболевания, но не лечит его. Несмотря на это, лицензирующие организации США одобрили препарат для лечения коронавируса. На днях Дональд Трамп пообещал скорое появление вакцины от коронавируса.

– В Бахрейне разработан робот, способный уничтожить коронавирус и другие микроорганизмы. Робот может говорить на 12 языках, измерять температуру тела, реагировать на голосовые команды и использовать технологию распознавания лиц пациентов. Он воздействует на вирус коротковолновым ультрафиолетовым излучением. За 30 минут оно убивает до 90% всех микроорганизмов, разрушая их мембрану, в результате чего ДНК организмов распадается. При этом люди не должны находиться в помещении в момент обработки, поскольку свет от устройства способен повредить человеческие клетки.

– Власти Австралии на месяц ввели карантин в нескольких районах Мельбурна: ограничения коснутся 300 тыс. человек, которые смогут покидать дома только для того, чтобы купить продукты. Это связано с тем, что в этих частях города зафиксирован резкий рост новых случаев заболевания коронавирусом.

– Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил, что сегодня в мире разрабатывается 141 вакцина против коронавируса. Гебрейесус заявил, что ведущих кандидатов на разработку препаратов от успешного завершения отделяют месяцы. По его словам, полной гарантии защиты нет, но ВОЗ возлагает надежды на вакцины.