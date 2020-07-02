На Южном Урале пройдет онлайн-марафон для предпринимателей

Аргументы Недели → Общество

2 июля 2020, 09:38 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

Фото предоставлено организаторами

В Челябинске пройдет марафон для предпринимателей, которые смогут выиграть средства на развитие бизнеса. Приз составит 50 тысяч рублей.

Начало мероприятия – 13 июля. В нем примут участие порядка ста действующих или будущих бизнесменов. «Битву за бизнес» организует фонд поддержки предпринимательства «Территория Бизнеса». Марафон «Битва за бизнес» будет проходить на протяжении трех недель в Instagram.

Предприниматели будут не только учиться, общаться, но и бороться за главный приз — 50 тысяч рублей на развитие бизнеса. Кроме того, у участников и зрителей проекта появится возможность познакомиться с популярными экспертами в самых различных сферах. Среди них — известный блогер Соня Гудим и бизнес-блогер Борис Топильский, Иван Денисов, чемпион мира по гиревому спорту, основатель онлайн-академии гиревого спорта, Алексей Денисенко, директор по развитию Обувной фирмы «Юничел», Елена Фасахова, член Экспертного совета Госдумы РФ по небанковским кредитным организациям, и многие другие. Они выступят в роли наставников участников проекта.

Участники «Битвы за бизнес» будут посещать мастер-классы, выполнять различные задания от спикеров и экспертов. Очень важный момент — болельщиков шоу тоже просят не оставаться в стороне и быть активными. По словам организаторов, работы предпринимателей будут оценивать по балльной системе, а это значит, что шанс выиграть главный приз есть у всех!

Работа центра «Мой бизнес» Фонда развития предпринимательства Челябинской области – Территория Бизнеса осуществляется в рамках реализации Национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Участие в «Битве за бизнес» бесплатное. Регистрация проводится на сайте проекта , страница проекта в Instagram. Телефон: 8 800 350 24 74, сайт организатора - территориябизнеса74.рф