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Полицейский стал жертвой дорожного происшествия в центре Москвы

, 22:40 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Nation news

Полицейский стал жертвой дорожного происшествия в центре Москвы
фото:pixabey

Полицейский стал жертвой дорожного происшествия в  одном из северо-западных районов российской столицы на улице Мневники. Машина сначала пересекла четыре полосы, врезалась в отбойник, а после ее отбросило в сторону патрульного автомобиля Росгвардии.

По уточненным данным, изначально полицейский получил серьезную травму руки и головы. Несмотря на усилия медиков, мужчина скончался в больнице через несколько часов. 

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