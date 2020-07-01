Полицейский стал жертвой дорожного происшествия в центре Москвы
1 июля 2020, 22:40[ «Аргументы Недели» ]Источник: Nation news
Полицейский стал жертвой дорожного происшествия в одном из северо-западных районов российской столицы на улице Мневники. Машина сначала пересекла четыре полосы, врезалась в отбойник, а после ее отбросило в сторону патрульного автомобиля Росгвардии.
По уточненным данным, изначально полицейский получил серьезную травму руки и головы. Несмотря на усилия медиков, мужчина скончался в больнице через несколько часов.
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