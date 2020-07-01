Латвийский публицист: Президент врет о своих родителях, гражданстве, о предках

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1 июля 2020, 20:10 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Латвийский публицист Лато Лапсы, фото соцсети

Буквально через несколько дней в Латвии может грянуть скандал: на полках книжных магазинов появится книга латвийского публициста Лато Лапсы «Самозванец», которая повествует о президенте Латвии Эгилсе Левитсе.

Книга начинается со слов: «У нас есть руководитель страны – самозванец. Человек, который выдает себя за другого. Человек, который сознательно лжет обществу, цинично и бессовестно. Он врет о своем гражданстве. Врет о своих родителях. О своих предках. Почему Эгилс Левитс врет? О чем еще нам неизвестном он врет? Как случилось, что такому патологическому лжецу доверили гостайну? И что он с ней делает? Ответы на эти вопросы могут потрясти всю страну».

Автор книги расскажет читателям, как нынешний президент Латвии выдумал себе идеологически правильного отца и бабушку с дедушкой. Как он своих родителей переквалифицировал в бабушку и дедушку, как десятилетиями врал о них, о своем детстве и юности, о своем гражданстве».

На чем основана книга «Самозванец»?

На основе объемной подборки архивных документов: в книге использованы документы и информация из Латвийского Национального архива, Латвийского военного музея, базы данных мормонских церквей.

«Когда такой человек попадает в кресло президента, совершенно обоснованно задаваться вопросом – а какова та правда, которую он так тщательно скрывает под слоями лжи? Как она может повлиять на страну и на всех нас? Одно дело менять белую рубашку четыре раза в день, как это действительно мог делать главный герой книги, но совсем другой вопрос – не поступает ли он также с совестью?», - вопрошает автор книги.

«Самозванец» - первая часть двухтомного исследования «Лукавый самозванец». Предположительно, что вторая часть, которая называется «Лукавый» выйдет в свет в конце этого года.