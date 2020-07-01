Асафов: В Москве не выявлено серьезных нарушений в ходе голосования

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1 июля 2020, 18:58 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Официальный представитель Общественного штаба по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием в Москве Александр Асафов заявил об отсутствии серьезных нарушений на столичных участках для голосования по изменению Конституции РФ. Об этом он сообщил журналистам Агентства городских новостей «Москва».

«Голосование проходит в штатном режиме. Как видно и по камерам видеоконтроля и по сигналам от наблюдателей, людей на участках больше, чем, например, в выходные дни, так как сегодня основной день Всероссийского голосования по вопросу изменения Конституции РФ. Каких-то значимых нарушений на 14:30 в Москве не выявлено, хотя группа разбора сидит с самого раннего утра и будет сидеть до последнего сигнала, думаю, это продлится до поздней ночи. Она разбирает каждый сигнал, каждый случай, который поступает от наблюдателей, либо они видят это в процессе мониторинга социальных сетей или СМИ, все разбирается, но серьезных нарушений не зафиксировано», - сказал Александр Асафов.

Напомним, сегодня основной и заключительный день голосования по внесению изменений в Конституцию. Итоги голосования будут подводить также сегодня.

Как отмечают многочисленные эксперты и наблюдатели, голосование по поправкам в Конституцию РФ в Москве проходит в атмосфере максимальной открытости. Столица задает высокий электоральный стандарт, обеспечивая присутствие обученных наблюдателей на всех участках, тотальное видеонаблюдение и высокую техническую оснащенность.