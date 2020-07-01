Ветеринары предупредили, что пища с обеденного стола может причинить вред животным

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1 июля 2020, 17:34 [ «Аргументы Недели» ] Источник: NEWS.ru

фото:pixabey

В разгар дачного сезона россияне устраивают на приусадебных участках пикники, и часто пища со стола достаётся домашним животным. Ветеринары предупреждают, что такая еда может быть опасной для собак и кошек. Многие продукты вызывают у них расстройство пищеварения, рвоту и могут спровоцировать даже летальный исход.

Кинолог пояснил, что мы часто вскрываем погибшее животное и обнаруживаем в нём три килограмма этих костей. Особенно часто это бывает в сельской местности, где животные не избалованы едой и бросаются на любой мясной продукт, который им дают. "Пищеварительная система собаки не способна переварить столько твёрдых предметов, они застревают в желудке", -добавил эксперт.