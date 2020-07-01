На Южном Урале изменениям в здравоохранении дали зеленый свет

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1 июля 2020, 17:23 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Татьяна Николаева ]

Фото Вячеслава Шишкоедова

В регионе будут увеличены вложения в систему здравоохранения, которая долгие годы не получала достаточного финансирования. Об этом в своем послании к депутатам Законодательного собрания заявил губернатор Алексей Текслер.

По мнению главы региона, в местной медицине есть серьезные проблемы. Данная отрасль длительное время недофинансировалась.

- Нужно эти долги возвращать, - считает руководитель области.

Областные власти приняли решение увеличить в этом году финансирование здравоохранения на четверть - на 4 миллиарда рублей. Кроме того, 2,8 миллиарда рублей поступило из федерального бюджета на борьбу с коронавирусом.

- Две трети из этих средств направлены на оборудование и оснащение госпитальных баз. Это то, что и дальше будет работать для региона, - объяснил Алексей Текслер.

В области продолжат развитие сети ФАПов. Тем самым власти хотят добиться доступности медицины для каждого. Для удаленных территорий закупаются передвижные фельдшерско-акушерские пункты. С возрождением санавиации появилась необходимость в создании вертолетных площадок при медицинских учреждениях для экстренной доставки пациентов. Ведется обновление автопарка скорой и неотложной помощи.

В этом году планируют произвести закупку нового оборудования для многих больниц и поликлиник, откроются первичные сосудистые отделения в Копейске и Аше. Во всех медицинских учреждениях хотят внедрить систему «бережливая поликлиника». Также планируется проектирование ряда важнейших медицинских учреждений: больниц в Нязепетровске и Златоусте, детской больницы и нового многопрофильного медицинского центра в Магнитогорске, детской хирургии в Челябинске. Решено построить новую областную инфекционную больницу.

Отдельного внимания заслуживает вопрос, касающийся кадрового вопроса в медицине. По решению губернатора увеличены выплаты по программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер». Для медиков формируется служебный жилфонд. В случае переезда в сельскую местность, им будет оказана дополнительная поддержка. За счет областного бюджета увеличен целевой набор в ординатуру.

- Наша цель – укомплектовать медицинские учреждения региона профессиональными сотрудниками, сделать условия их работы достойными, - сказал губернатор.

В завершении Алексей Текслер подчеркнул, что качество здравоохранения измеряется продолжительностью возраста граждан. Сейчас она составляет 72 года. Планируется, что до 2024 года в регионе выйдут на цифру 77,5 лет.