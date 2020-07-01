«Это же как выстрел себе в ногу», мэр Якутска проголосовала против поправок и выложила фото в Сеть, но кто-то отредактировал его
1 июля 2020, 17:07[ «Аргументы Недели» ]
Мэр Якутска Сардана Авксентьева проголосовала против поправок в Конституцию и выложила свое фото с бюллетенем в Сеть. Однако в соцсетях появился "исправленный" вариант фотографии - с помощью фотошопа кто-то убрал галочку из графы "против" и перенес в графу "за".
Как сообщает Якутия.Инфо сделано это было, чтобы вдохновить людей голосовать за поправки, но когда выяснилась правда - это вызвало бурную дискуссию в соцсетях.
"Удивительно, что на это повелись. Как избранный мэр будет голосовать за поправки, в числе которых отмена прямых выборов мэра? Это же выстрел самому себе в ногу, как минимум, - удивился пресс-секретарь мэра Алексей Толстяков.
Мэр подтвердила, что она голосовала против поправок. Напомним, одна из новых статей в Конституции дает право госвластям отстранять от должности избранного главу муниципалитета, т.е. таких, как сама Авксентьева.
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