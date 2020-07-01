Право ребенка на образование: родители должны нести ответственность

Аргументы Недели → Общество 13+

1 июля 2020, 16:27 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Руководитель комитета ЗСК по вопросам науки, образования, культуры и делам семьи Виктор Чернявский на правах председателя общественного экспертного совета при Уполномоченном по правам ребенка в Краснодарском крае провел в формате видеоконференцсвязи заседание совета. Главной темой обсуждения стало соблюдение прав детей на образование при раздельном проживании родителей.

В разговоре приняли участие секретарь профильного комитета ЗСК Юлия Алешкевич, представители краевых министерств и ведомств, силовых структур, учебных заведений, а также общественные помощники Уполномоченного по правам ребенка в Краснодаре, Новороссийске и Лабинском районе.

Открывая заседание, Виктор Чернявский поздравил детского омбудсмена на Кубани Татьяну Ковалеву с назначением на новый пятилетний срок полномочий. Единогласное решение об этом было принято на июньской сессии ЗСК. Комментируя его, спикер регионального парламента Юрий Бурлачко подчеркнул, что Уполномоченный по правам ребенка в Краснодарском крае решает много важных, социально значимых вопросов. Зачастую от его деятельности зависят жизнь и здоровье, а также дальнейшая судьба детей. «И тут мы будем продолжать работать сообща. Ведь практически на каждой сессии рассматривается вопрос, так или иначе имеющий отношение к защите интересов детей», — сказал на сессии председатель ЗСК.

Виктор Чернявский остановился на том, какие факторы мешают порой реализации конституционного права детей на образование. Государство делает все возможное, чтобы его обеспечить, но есть субъективные факторы, которые негативно сказываются на решении поднятого вопроса.

— Сложно, когда в семье согласия нет. Это приводит к конфликтам, бракоразводным процессам, в следствии чего порой дети не знают, где и с кем из родителей жить, как общаться и где учиться. К сожалению, этот субъективный фактор привел к тому, что данная проблема стала предметом рассмотрения на заседании общественного совета. Но, я уверен, что совместными усилиями мы выработаем рекомендации по ее решению, — задал тон обсуждению председатель профильного комитета.

С докладом выступила детский омбудсмен Кубани Татьяна Ковалева. Она отметила, что вопросы соблюдения прав несовершеннолетних на образование при раздельном проживании родителей с каждым годом приобретают все большую остроту. Это, по ее словам, подтверждается статистикой: если в 2017 году в адрес Уполномоченного поступило 115 обращений, то только за шесть месяцев 2020 года – уже 214, а всего за последние три года их свыше 900. Этому, считает выступающая, способствуют повышение уровня конфликтности в семьях, неспособность или нежелание родителей договариваться, увеличение количества бракоразводных процессов, а также безнаказанность родителей при злоупотреблении родительскими правами, а также бездействие отдельных должностных лиц.

Анализ поступивших обращений детский омбудсмен условно разделила на две основные группы: первую составляют нарушения прав ребенка на образование при отсутствии судебного решения по семейному спору о воспитании (таких примерно 25 процентов) и вторую — при наличии вступившего в законную силу решения об определении места жительства ребенка с одним из родителей (большинство). В обоих группах нарушений допускаются неправомерные действия (бездействия) участников образовательного процесса по причинам недостаточных знаний законодательства или неверного толкования правовых норм, а также отсутствия единой правоприменительной практики по обозначенной проблеме в органах управления образованием и образовательных организациях. Законодатель достаточно четко определил права, обязанности и ответственность родителей в вопросах получения детьми образования: все проблемы по воспитанию и образованию детей должны решаться родителями по их взаимному согласию, исходя из интересов детей и с учетом их мнения. Однако, как отметили выступающие, это не всегда так.

В ходе обсуждения начальник отдела обеспечения деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав минтруда и соцразвития региона Раиса Панченко обратила внимание на то, что директорам школ при приеме или отчислении детей нужно иметь согласие обоих родителей, а не одного. При этом она заметила, что иногда в образовательных учреждениях нет единых требований по рассмотрению конфликтных ситуаций, которые случаются в семьях учащихся. В свою очередь, замминистра образования, науки и молодежной политики края Полина Микова уточнила, что в школу ребенок принимается по заявлению обоих родителей. Для единого понимания действий, считает выступающая, необходимо организовать обучение для всех участников процесса. Занятия планируется организовать на базе Института развития образования, причем не только для директоров школ, но и учителей, руководителей детских садов. По мнению всех участников заседания, занятия на этой площадке позволят лучше наладить взаимодействие с представителями всех органов системы профилактики.

Директор департамента образования муниципального образования город Краснодар Алексей Некрасов подчеркнул важность работы комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, которые должны работать в тесном взаимодействии со школами.

Со своей стороны, Виктор Чернявский призвал коллег на местах не замалчивать проблемы, а делиться положительным опытом работы по обсуждаемой проблематике с коллегами из других муниципалитетов.

Эти и другие предложения по совершенствованию работы с детьми и их родителями, органов профилактики вошли в принятую по итогам заседания резолюцию. В частности, Уполномоченному по правам ребенка рекомендовано подготовить специальный доклад на тему «Соблюдение прав детей при раздельном проживании родителей».

—У нас есть все возможности, чтобы, объединив усилия, решить проблему, которая носит субъективный характер. Мы создаем детям условия для получения образования, но при этом понимаем, что корень проблемы кроется в непростых взаимоотношениях взрослых, — отметил Виктор Чернявский и порекомендовал Уполномоченному по правам ребенка продолжать работать над решением поднятых проблем и максимально широко использовать для их обсуждения все имеющиеся площадки.