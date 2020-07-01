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1 июля 2020, 16:42 [ «Аргументы Недели», Андрей Суровцев, Журналист ]

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Рынок табачной торговли в России постоянно подвергается законодательным ограничениям, которые разрабатываются правительством. С одной стороны, правовые нововведения для отрасли обусловлены защитой здоровья населения. С другой, реальная проблема курения до сих пор не решена, и новые законы лишь ставят участников рынка в неравное положение, усиливая монополизацию области. Сейчас с трудностями могут столкнуться производители курительных жидкостей с высоким содержанием никотина: правительство подготовило законопроект, согласно которому продажа электронных сигарет будет попросту запрещена. Под санкции в этом случае попадет продукция Juul и Logic Compact.

Juul

Запрет, вероятно, будет иметь временный характер: он будет действовать до тех пор, пока новый техрегламент, контролирующий оборот электронных сигарет, не будет окончательно разработан. Однако и это не означает, что после его утверждения участники рынка смогут вернуть свою продукцию на полки магазинов в полном составе.

Новые запреты



Правительство уже достаточно давно пытается разработать соответствующее законодательство, способное ограничить продажу альтернативных курительных устройств, среди которых естественно на первом месте стоят вейпы и Iqos. Изначально их хотели попросту приравнять к обычным сигаретам для того, чтобы с помощью уже устоявшихся инструментов контролировать их оборот. Однако для этого в первую очередь было необходимо разработать новый технический регламент, а этот процесс, судя по всему, сильно затянулся. Именно поэтому появилась новая инициатива, согласно которой власти предложили на время запретить продажу курительных устройств и продуктов. К ним относятся и специальные жидкости с содержанием никотина, и снюсы, и особые спреи, и пластыри. Часть продукции после частичного снятия запрета правительство планирует отправить на реализацию в аптеки, а также сертифицировать ее как медицинские препараты.



заместитель директора по научной работе и инновациям Всероссийского научно-исследовательского института табака, махорки и табачных изделий Евгения Гнучих





Однако некоторым представителям отрасли придется окончательно уйти с российского рынка. Среди новых ограничений особое место занимает допустимый предел содержания никотина: он не должен превышать 20 мг. По мнению заместителя директора по научной работе и инновациям Всероссийского научно-исследовательского института табака, махорки и табачных изделий Евгении Гнучих, еще в 2018 году на рынке не было продукции, содержание никотина в которой превышало бы новый допустимый предел. А сегодня такая продукция есть, и крупнейший ее производитель – Juul. Содержание никотина в его курительных жидкостях зачастую достигает 50 мг. Теперь правительство планирует либо попросту запретить подобную продукцию, либо вынудить производителей заметно снизить содержание никотина для продажи на российском рынке.

Последствия для отрасли

На самом деле, новые запреты не так жестоки, как это может показаться на первый взгляд. Многих производителей они попросту не коснутся. Так, например, вейпы от этого явно не пострадают: в них легко можно заменить жидкости, содержание никотина в которых будет соответствовать законодательной норме.



Logic Compact





Проблемы тем не менее, как уже было сказано, появятся у Juul, а также у одного из крупнейших представителей российского табачного рынка – Japan Tobacco International. Компания в том числе производит электронный испаритель Logic Compact, содержание никотина в котором колеблется от 10,5 до 50 миллиграмм.

Эксперты опасаются, что законопроект может спровоцировать весьма негативные последствия. Так, например, запрет на электронные испарители может привести к тому, что потребители массово начнут возвращаться к более вредным традиционным табачным изделиям. Более того, существует мнение, согласно которому после утверждения закона в России может образоваться контрабанда запрещенного товара и подпольное производство курительных жидкостей.