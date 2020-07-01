На Южном Урале стартует конкурс металлургов «Трудовая династия»

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1 июля 2020, 16:02 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Фото из личного архива

Самый популярный у белых металлургов конкурс стартовал на предприятиях Группы ЧТПЗ.

В конкурсе будет принимать участие семья Мелентьевых. Трудовой стаж династии Малентьевых насчитывает 333 года!

Мария Мелентьева родилась в Комсомольск-на-Амуре, но вышла замуж и переехала в Челябинск. Вскоре сюда перебралась и ее мама с тремя детьми — Иваном, Михаилом и Анной. Мелентьевы жили в Ленинском районе, поэтому, когда дети подросли, то пошли работать на Челябинский трубопрокатный завод. Здесь же трудился муж Марии — Василий Мищенко. Он проработал слесарем-ремонтником 32 года.

В 1957 году двадцатилетним юношей пришел на ЧТПЗ Михаил Мелентьев, в 1958 году — его брат Иван, позже к ним присоединилась и сестра Анна.

Сегодня на ЧТПЗ трудятся трое детей Михаила Васильевича. Сергей — слесарем по контрольно-измерительным приборам и автоматике в инженерном цехе, Евгений — электромонтером в «Энергосетевой компании», Татьяна в ДОЛ «Еланчик». Сын Анны Васильевны Владимир работает электромонтером в цехе №72, дочь Ивана Васильевича Галина 17 лет проработала контролером в цехе технического контроля.

В общей сложности из семьи Малентьевых на предприятии работает 14 человек, совсем недавно сюда устроился самый молодой член семьи Никита Малентьев. Никита — электромонтер. По его мнению, трудовая династия — это здорово, это то, что сплотило их большую семью.

Благодаря участию в конкурсе о Малентьевых узнает большое количество человек — и это будет самой главной победой.