Правовой заслон от «навязчивого сервиса»

Аргументы Недели → Общество

1 июля 2020, 15:38 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

По поручению спикера кубанского парламента Юрия Бурлачко в комитете ЗСК по вопросам законности, правопорядка и правовой защиты граждан в формате видео-конференц-связи прошло заседание рабочей группы, посвященное вопросам правового регулирования деятельности в сфере пассажирских перевозок, оказания услуг на курортах Кубани и т.д. Мероприятие провел председатель комитета Андрей Горбань.

К участию в нем были приглашены депутаты ЗСК, представители правоохранительных и надзорных органов, исполнительной власти, администраций курортных территорий.

Как сказал в начале совещания Андрей Горбань, в адрес Законодательного Собрания поступила информация от главы города-курорта Сочи о состоянии правопорядка в сфере пассажирских перевозок, оказания услуг и предпринимательской деятельности. Особое внимание в информации уделено деятельности нелегальных извозчиков («таксистов»), промоутеров («зазывал») и прочих лиц, навязчиво предлагающих услуги на причалах, набережных, пляжах и других общественных местах.

При этом основным проблемным вопросом является существенная ограниченность полномочий и возможностей по контролю и пресечению указанной деятельности.

— В условиях отсутствия нормативной и законодательной базы действия «таксистов», «зазывал», «квартиросдатчиков», рекламирующих и навязчиво предлагающих свои услуги, фактически ненаказуемы и отрицательно сказываются на репутации курортных территорий Краснодарского края и добросовестном оказании услуг как в этой сфере, так и в других, – подчеркнул председатель комитета ЗСК.

Для решения указанных вопросов предлагается внесение изменений и дополнений в статью 2.3 Закона Краснодарского края от 23 июля 2007 года № 608-КЗ «Об административных правонарушениях» соответствующего содержания.

В ходе обсуждения участники совещания высказали разные точки зрения. По словам первого зампредседателя курортного комитета ЗСК Андрея Булдина, к зонам гостеприимства в нашем крае приковано пристальное внимание. И, к сожалению, такого рода услуги плохо сказываются на имидже кубанских курортов.

— Без установления административной ответственности порядок в этой сфере не навести, – подчеркнул парламентарий.

С этим мнением согласился и председатель комитета ЗСК по вопросам транспорта Владимир Чепель.

Как отметили представители правоохранительных органов, на сегодняшний момент такие действия законодательно не урегулированы. И их закрепление в законодательстве должно помочь в решении этих насущных проблем.

Высказали свое мнение представители курортных территорий Геленджика, Сочи, Новороссийска, Ейского, Туапсинского районов и краевого центра. Все сошлись во мнении, что введение в закон такой нормы позволит навести порядок в этих сферах.

Прозвучал и ряд предостережений, касающихся точности формулировок, установления размера штрафных санкций, определения полномочий органов по составлению протоколов и ряда других.

— Высказано много замечаний и предложений. В то же время, если мы не будем пытаться найти ту норму, формулировку, которая сработает на обеспечение общественной безопасности, пресечение этой стихийной деятельности, вызывающей неприятие граждан, желающих получить качественные услуги и сервис, это негативно отразится на наших курортах, их имидже, на желании гостей вернуться к нам вновь. Поэтому предлагаю проработать поступившие замечания и вернуться к этому вопросу, – подводя итог обсуждению, сказал Андрей Горбань.