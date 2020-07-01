«Загугли меня», высокопоставленный прокурор был уволен за пьяный дебош и нападение на полицейских

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1 июля 2020, 15:15 [ «Аргументы Недели» ]

Замначальника управления физической защиты и обеспечения безопасности Генпрокуратуры Игоря Мыльников устроил пьяный дебош в ОМВД "Филевский парк". Его доставили туда после неадекватной попытки вломиться в один из элитных домов на территории, подведомственной ОМВД.

Изначально о своем спецстатусе Мыльников не сообщил, но, когда оказался в камере, предложил себя "загуглить". Затем напал на полицейского, который попросил его снять ремень, сообщает канал 112. Против сотрудников МВД следственный комитет уже начал проверку, поскольку закон не допускает задержания прокурорского работника в большинстве случаев.

По данным основателя Gulagu.net Владимира Осечкина, друзья прокурора передали взятку в размере 8 миллионов рублей неназванным сотрудника управления «М» ФСБ и руководителям ГУСБ МВД, чтобы «замять» дело своего нетрезвого коллеги и вместо этого открыть уголовное дело против задержавших его полицейских.

Однако, все это уже попало СМИ, получило широкую огласку. И дебошир был уволен из органов в связи с "нарушением кодекса этики прокурорского работника". При этом не исключается, что по итогам служебной проверки, которая все еще ведется по поручению генпрокурора, Мыльникова также привлекут к административной ответственности.