«Явка по области ниже 25%», свердловский губернатор «на повышенных тонах» отчитал своих замов за низкую активность жителей

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1 июля 2020, 14:07 [ «Аргументы Недели» ]

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев отчитал своих замов Валерия Чайникова и Сергея Бидонько за низкую явку в регионе.

"Разговор шел на повышенных тонах — явка по области была ниже 25%", - отмечает источник URA.RU, знакомый с ситуацией. Наиболее сложная ситуация с явкой складывается в Екатеринбурге — по поправкам в Конституцию сегодня проголосовали 5,92% или 64,6 тысяч человек в городе с 1 миллионом избирателей.

При этом, глава Екатеринбурга Александр Высокинский заявил, что у каждого жителя города есть право остаться дома во время голосования по Конституции. Такое мнение мэр высказал в обращении к горожанам.

«Я со всей ответственностью говорю — да, мы не „ходим строем“. У нас есть свое мнение и право — как идти голосовать, так и остаться дома», — говорится в заявлении мэра. Глава города отметил, что каждый голос, отданный в Екатеринбурге, является осознанным решением.

Между тем, аналитики считают, что жители области провалили голосование и за это руководителей региона по головке не погладят.