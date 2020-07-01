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Бензин в Крыму стоит уже более 50 рублей за литр

, 13:22 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Аргументы недели-Крым

Бензин в Крыму стоит уже более 50 рублей за литр
Фото: соцсети

Сначала цена за литр колебалась туда-сюда словно пытаясь приучить крымчан к тому, что «за пятьдесят», это навсегда.

Вчера, с введением грузового железнодорожного сообщения через Крымский мост официальными лицами было высказано предположение, что это должно привести к снижению цен на полуострове.

К сожалению, к снижению цен не привели грузовики, отправившиеся в мае 2018 года по Крымскому мосту и переставшие платить по 100 000 рублей за перевозку одной большегрузной машины на пароме.

ГБ

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