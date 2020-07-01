«Накачала» или «все свое»: как распознать пластику

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1 июля 2020, 13:35 [ «Аргументы Недели» ]

фото: соцсети

Пластический хирург клиники «Frau Klinik» Олег БАДАК рассказала «АН» о том, как распознать хирургическое вмешательство неопытным глазом и как это может сделать врач.

Доктор расписал по пунктам:

1. Блефаропластика верхняя – практически незаметные рубцы (хорошо маскируются косметикой, в основном не требуют коррекции), немного выступают за пределы глаза, основной рубец закладывается в естественную складку глаза. При неправильно выполненной блефаропластики возможна А-образная деформация верхнего века.

ФОТО: БЛЕФАРОПЛАСТИКА ВЕРХНЯЯ

2. Блефаропластика нижняя - рубец находится под реснитчатым краем и немного выступает за пределы глаза, обычно не требует коррекции и хорошо маскируется косметикой. При неправильно выполненной операции возможен подвыворот нижнего века.



ФОТО: БЛЕФАРОПЛАСТИКА НИЖНЯЯ

3. Ринопластика бывает закрытой и открытой. Рубец при закрытой ринопластики увидеть практически невозможно тк находится в глубине ноздри. При открытой рубец находится под кончиком носа. При хорошо выполненной ринопластики - понять делали ли нос или нет практически невозможно.

ФОТО: РИНОПЛАСТИКА

4. Эндоскопическая подтяжка лба – 3 прокола в волосистой части головы, практически не заметны, спрятаны под волосами.

5. Фейслифтинг – рубец проходит в височной области, перед ухом за ухом и уходит на шею. Вариативен дизайн разреза в предушной области - перед козелком и закозелковый разрез. Закозелковый разрез достаточно сильно деформирует козелок и в нашей клинике не используется. В основном рубцы достаточно незаметны в височной области скрываются волосами, в предушной области залегает в складке, за ухом скрывается самим ухом, а на шеи закрывается волосами.

Вид закозелкового разреза:

ФОТО: ЗАЗЕЛКОВЫЙ РАЗРЕЗ

При нарушений техники выполнения фейслифтинга (сдвиг векторов) возможно расхождение углов рта и маскообразное лицо.

6. Отопластика – рубец находится за ухом и практически незаметен. Иногда выдает не слишком естественный результат (уши сильно прижаты).

7. Удаление комков биша – найти рубец и понять была ли сделана операция невозможно, рубец находится на слизистой щеки. С возрастом, после операции, возможна деформация - в виде запавших скул ввиду отсутствия объема.

8. Увеличение груди. 3 основных вида доступа:

А) Подмышечный – рубец в подмышки – практически незаметен – залегает в естественных складках.

Б) Через ареолу – рубец по краю ареолы - иногда выполняют татуаж в цвет ареолы, чтобы закамуфлировать рубец.

С) Субмаммарный – находится либо на железе, либо в складке под молочной железой – практически всегда заметен.

Также возможно увидеть контур импланта если хирург установил импланты слишком большого объема. Особенно заметно при наклоне пациентки вниз и такое явление называется риплинг. Встречается в основном у худых пациенток, у которых установлены импланты слишком большого объема.

ФОТО: УВЕЛИЧЕНИЕ ГРУДИ

Ну и как итог стоит сказать, что при грамотно выполненной работе пластического хирурга, человеку без медицинского образования практически невозможно увидеть следы работы хирурга. Но не стоит забывать об индивидуальных особенностях организма, которые могут повлечь за собой возможные осложнения и сделать эти моменты более заметными.